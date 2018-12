Oumaiz, una medalla inesperada

Uno de los grandes atractivos del deporte suele ser los logros inesperados, esos que hacen que el espectador caiga enamorado de una modalidad deportiva o que un deportista se convierta en un referente. Uno de esos logros lo cosechó el pasado domingo Ouassim Oumaiz, que se colgó la medalla de plata en el Europeo de Cross sub 20. El atleta nerjeño de origen marroqí cuajó una actuación que quedará para el recuerdo de los amantes al atletismo y en el seno del Club Atletismo Nerja, que fue en el que se formó como deportista.

“El domingo fue un día muy grande para mí. Tuve muchísima fuerza desde la salida, lo que me hizo pensar en todo momento que podía ganar la prueba”, explica a Málaga Hoy Oumaiz. Un atleta que se encuentra en pleno desarrollo de su potencial, una buena prueba de ello es que se encuentra becado en la Residencia Blume de Madrid con los mejores atletas españoles. Para comprobar la mejoría del nerjeño, sólo basta ver la clasificación de la prueba del año pasado en la que fue vigésimo tercero en la línea de meta.

Desde su club de origen, el Nerja, celebran el éxito de Ouassim Oumaiz al que se refieren como un niño con espíritu ganador. “Desde el club sabíamos que iba a llegar a lo más alto, porque desde pequeño se le veía el talento y la gran actitud que tenía en las carreras. Ha sido campeón de Andalucía en todas las pruebas desde su etapa en infantiles”, relata emocionado Enrique López Cuenca que preside la entidad nerjeña. Un club que no deja de sacar talentos para el atletismo español, pero que el domingo vivió su mayor triunfo en una competición internacional. “Hemos tenido a atletas en los Juegos Olímpicos, pero a nivel individual se trata de la primera medalla que logra un atleta formado en el seno del club”, confiesa López Cuenca.

Una medalla de plata que pudo ser de oro, pero el enorme nivel mostrado por Jakob Ingebrigtsen deja la medalla de plata en un enorme premio. El atleta noruego viene de proclamarse este verano como campeón en los 1.500 y 5.000 metros. “La fuerza que sentí al salir se basó en la lesión que sufrí y que casi hace que me pierda el Europeo. Es una sensación increíble lograr la medalla de plata, después de estar muy cerca de quedarse sin participar”, confiesa Oumaiz justo antes de marcharse a entrenar. Una dedicación que es la que le ha hecho situarse en lo más alto del atletismo europeo. Aunque en el éxito del atleta nerjeño juega un papel fundamenta su entrenador. “Al final hablé con Antonio Serrano y me convenció de que tenía que hacerlo. Su ayuda es muy importante. Lo que él me diga yo lo haré, porque sé que es una base muy importante para conseguir las medallas”, relata el subcampeón europeo de Cross sub 20.

Una medalla muy celebrada en el Club Atletismo Nerja, pero que contó con el componente de la sorpresa. “Aunque sabemos del potencial que tiene, la verdad es que no esperábamos que iba a entrar entre los tres primeros. Tras la carrera todos empezamos a llamarnos y mandarnos mensajes. Pude hablar con él y estaba muy feliz”, relata Enrique López Cuenca. En cuanto al futuro de Ouassim Oumaiz permanecerá ligado a Madrid. “Estoy muy bien aquí, porque me permite centrarme al 100% en el atletismo y mis estudios. En Nerja está mi familia y amigos, pero de momento quiero seguir aprovechando todas las oportunidades que me brindan aquí”, termina de explicar el nerjeño. Una medalla que le sitúa en el mapa y con la que muestra que tiene una carrera por delante ilusionante. El atletismo malagueño tiene un nuevo referente.