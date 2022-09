Raúl Zambrana obtiene una doble plata europea meritoria debido a sus problemas de hombro

Raúl Zambrana volvió a subirse a un podio después de una etapa bastante complicada, así lo reconocía el paratriatleta categoría PTS.3 en sus redes sociales: "Dos intervenciones quirúrgicas del hombro que no están resultando como los cirujanos esperaban y un año de rehabilitación. A pesar de ello, el dolor persiste y no recupero la movilidad de la articulación". A pesar de todo el malagueño del Club Triatlón Rincón de la Victoria se colgó la doble plata europea en Bilbao.

Este era su mensaje antes de proclamarse subcampeón de Europa de Duatlón de ruta y Duatlón Cross 2022: "La resiliencia que me caracteriza no permite que esta situación me derrumbe. La pequeña mejoría que observo, me esperanza y me ha dado fuerzas para participar en este campeonato de Europa, aquí en Bilbao".

Sin duda esta es la recompensa al esfuerzo de una recuperación que fue muy lenta, complicada y sin posibilidad de nadar y montar en bicicleta hasta hace escasamente un par de meses. Un año y medio viviendo codo con codo con la lesión y compitiendo sin haber conseguido recuperar la movilidad al 100%, por eso "colocarte la ropa de la selección es una pasada. Sientes que da alas y es una alegría".

El paratriatleta se mostró optimista antes de competir, la camiseta de la selección le trae buenos recuerdos, y así lo recogió: "Los colores de la selección me recuerdan quién fui y quién quiero seguir siendo. El paratriatlón me identifica y además me recuerda que me dio alas para superar situaciones muy duras. Es un deporte exigente con el que podemos demostrar lo que valemos".