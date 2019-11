La charla motivadora de Raúl Zambrana

El miércoles 6 de noviembre, Raúl Zambrana estuvo en el IES Los Manantiales de Torremolinos, compartiendo sus experiencias deportivas con los alumnos de 1 de Bachillerato. Al acto asistieron 150 alumnos que no quisieron dejar esta oportunidad para preguntar a este gran deportista muchas preguntas y dudas, sabiendo que esta conferencia.

En el acto también estuvieron otros profesores y el director del centro. Raúl Zambrana dejó algunas frases grabadas en nuestra mente, del tipo "Todo lo que os propongáis en la vida se consigue luchando, no hay más". Raúl mostró su carácter cercano en todo momento y más todavía cuando algunos alumnos mostraron interés por seguir su trayectoria, a lo que el el deportista malagueño no dudo en ofrecer sus redes sociales.

Para concluir decir, Zambrana dejó bien claro que no tiene ídolos, sino que nuestro ídolo debe empezar por la meta que acabas de superar y no terminar nunca, porque nuestro esfuerzo y superación personal no conoce limites. Su carácter simpático quedó de manifiesto en la despedida: "Para mí es chute de energía estar hoy aquí con ustedes. Es una suerte enorme. Me voy con las pilas cargadas".