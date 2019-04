Rubén Ruzafa, subcampeón del mundo de Triatlón Cross

No debe ser fácil ser Rubén Ruzafa, alguien acostumbrado al éxito, a ser el mejor del mundo casi por sistema en su especialidad. A veces, no terminar primero puede saber a poco. Aunque no es el caso del Mundial de Triatlón Cross que se celebró en Pontevedra. Porque el triatleta malagueño no ha podido revalidar su título, pero sí se ha terminado subcampeón en una especialidad tan dura como la suya. De por sí es un hito, pero es que además está el contexto.

Antes de la prueba avisaba acerca de su estado físico: "No llego en las mejores condiciones debido a una lesión en la mano. Se ha forzado la recuperación un poco por estar en Pontevedra, en un Mundial en España, tengo mucha ilusión por competir aquí y darlo todo, aunque hay un poco de incógnita por ver cómo estoy yo y cómo están los rivales a la hora de competir". Pues sí que compitió y de qué manera.

A pesar de un día caluroso y soleado donde se alcanzaron los 20 grados, Ruzafa casi consigue proclamarse por enésima vez campeón del mundo. 45 participantes entre los que finalmente se impuso Forissier con un tiempo de 1:48:21. A 33 segundos entraba Rubén Ruzafa, extenuado por el titánico esfuerzo. A 44 segundos, el checo Lukas Kocar, revelación del día.

Por otro lado, en categoría femenina, Eleonora Peroncinni consiguió hacerse con la corona que la proclama como mejor triatleta del mundo en la especialidad de cross un tiempo de 2:10:17. La siguieron Jacqueline Slack a 1:03 y Nicole Walters 1:57.