Ruzafa vence en el XTerra de Kunming

Rubén Ruzafa logró este domingo la victoria en el XTerra de Kunming (China) tras imponerse a los franceses Brice Daubord y Maxim Chane. El rinconero continúa así con la senda de la victoria tras vencer a finales de julio en Italia para lograr el billete al Campeonato del Mundo en Maui y ser segundo en República Checa en agosto.

El costasoleño fue el más rápido con su modus operandi habitual. Aunque salió cuarto del tramo a nado, por detrás del australiano Ben Allen, Daubord y Chane, posteriormente fue el más rápido sobre la bicicleta (1:21:04) y a pie (37:02) para completar el recorrido, celebrado en el Yanzong Lake Resort, en un tiempo total de 2:20.10, cuatro minutos más rápido que el citado Daubord (2:24.40) y aventajando hasta en siete a Chane (2:37:37). En categoría femenina, la vencedora fue la mexicana Fabiola Corona (2:50:14).

"Mi carrera fue muy buena", explicó Ruzafa a los medios oficiales del XTerra, resumiendo lo que fue su victoria en tierras Chinas: "No esperaba este rendimiento. Los buenos nadadores no apretaron demasiado en el agua, así que pude quedarme con ellos. Ya en la bicicleta intenté apretar y ganar tiempo y conseguí llegar a la transición con dos minutos sobre los demás. Sé que Daubord es un buen corredor, así que siendo líder no podía tener ningún bajón y seguí apretando. Cruzar la línea con más de cuatro minutos de ventaja fue increíble. Fue una buena prueba y me dio confianza para el Campeonato del Mundo XTerra en Maui del próximo mes".