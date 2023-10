Segunda RFEF: Resultados de los malagueños en el Grupo 4

Jornada 9 del Grupo 4 de Segunda RFEF, sin victorias para los equipos malagueños en liza. Tres empates y una derrota para los cuatro equipos de la provincia en liza en la cuarta categoría del balompié nacional.

El Marbella no fue capaz de sacar adelante el duelo ante el Antoniano de Lebrija (0-0) en un partido que se fue embolicando y en el que los costasoleños no pudieron ganar en la Dama de Noche. Hubo ocasiones, pero no cristalizaron ante un equipo que está sorprendiendo. Ello implica que el Marbella ve recortada su distancia. Sigue líder con 20 puntos, pero el Sevilla Atlético le pisa los talones, con 19, tras una contundente victoria en el campo del Estepona (0-4). Mal partido de los costasoleños, que no pudieron hacer frente al filial de Nervión, que marcó distancias desde el inicio con un gol de Isaac Romero. Isra Domínguez, Santisteban y el malagueño Oso redondearon una goleada que deja a los esteponeros con 12 puntos en el puesto undécimo de la tabla.

Igualada del Vélez (1-1) en el campo del Manchego Ciudad Real, que será rival del Antequera en la ronda de Copa del Rey este miércoles. Supo a poco a los axárquicos la igualada porque en el minuto 40 se adelató Zamorano y ya acariciaban los tres puntos, pero un tanto de Hilderink en el 86 dejó en sólo uno el botín que se trajeron los veleños del Rey Juan Carlos I. Quedan con 13 puntos, en el séptimo lugar, dentro de la gran igualdad que hay en el grupo, tiene los mismos puntos que el cuarto y el quinto posiciones de play off de ascenso. La victoria hubiera dado ese cuarto lugar.

Por último, cerró la jornada El Palo, que igualó (0-0) en el Municipal de La Constitución del Yeclano. Salvo un punto el cuadro paleño en un campo que no es sencillo y eso le vale para seguir con 12 puntos en el lugar décimo de la tabla.