María Torres, oro mundial por equipos

El equipo español femenino compuesto por Isabel Nieto Mejías, María Torres García, Carlota Fernandez-Ossorio y Adriana Gil Álvarez ha logrado la medalla de oro en la modalidad de kumite del Campeonato del Mundo de karate que se disputa en Budapest.

España se impuso en la final a Japón por 2-1 gracias a las victorias de Isabel Nieto y María Torres. Previamente, en las eliminatorias se habían deshecho de Australia (2-0), Egipto (2-0), la anfitriona Hungría (2-1) y Croacia (2-0).

En el caso de María Torres esta es su segunda medalla en el evento ya que previamente había logrado la plata en la modalidad individual de kumite +68 kilos tras caer en la final contra la nipona Ayaka Saito.

Platas individuales

El karateca español Damián Quintero, subcampeón olímpico y mundial de katas, cayó ante el turco Ali Sofuoglu en la final de los Mundiales de Budapest, y sumó su cuarta medalla de plata mundialista consecutiva. Quintero no pudo con Sofuoglu, medallista de bronce en los Juegos de Tokio 2020. El turco ganó por 45,6 a 44,5.Para llegar a la final, Quintero, vigente campeón europeo, superó al italiano Mattia Busato, subcampeón continental. Quintero suma ya 20 medallas individuales en la alta competición pero sigue sin lograr su primer oro mundialista. La plata de este sábado se une a la ganadas en 2016, 2018 y 2021. "Tengo tres finales, tres platas, tantas medallas por equipo, pero me faltaría este oro a nivel individual, pero no es algo que me obsesiona. Voy a por él, por supuesto, me he entrenado para conseguirlo, pero si no lo consigo seguiré siendo el mismo Damián Quintero", decía en la víspera. Y así será.

No pudo ser de oro de nuevo, pero extraordinaria medalla de plata también para la malagueña María Torres en Budapest, en el Mundial de Kárate. Dos años antes había alcanzado la cima en Dubai con un título mundial sensacional, pero esta vez cayó en la final a la japonesa Ayaka Saito, número 4 del ranking, por 6-0, en la final del evento, disputado en la capital húngara. Y tiene el consuelo de un brillante oro colectivo.