Silvia Arderius: "Hemos vivido uno de los momentos más especiales de nuestra carrera"

Silvia Arderius es de las que piensa que el Costa del Sol Málaga ha ganado más que perdido en esta final de la EHF European Cup ante Rocasa Gran Canaria. La gran fiesta del balonmano femenino que se vivió en el Martín Carpena dejó atónitas a las jugadoras como relata una de las líderes del vestuario: "Es un poco agridulce por lo que hemos vivido hoy, pero es increíble. Nadie se lo podía imaginar. Ha sido algo histórico para el balonmano de nuestro país. El partido ha sido acorde al espectáculo del pabellón. Hemos estado cerquita. Pequeños detalles han hecho que se nos escape".

"Al final, así es el deporte, hemos llegado a muchas finales y esta es la primera que perdemos. Es una sensación nueva que tenemos que digerir estos días. Lo hemos dado todo, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Han sido pequeños detalles, ellas han estado mejor en el momento clave y nosotras hemos fallado un par de acciones importantes al final que han hecho que se nos escape", resumía Arderius, que veía más cosas positivas que negativas con el subcampeonato: "La gente está tocada, triste, pero cuando lo veamos en unos días, hoy hemos ganado mucho más que perdido. Lo que hemos ganado es más que una medalla. El trabajo de todo el club para que se viva esto, nunca lo he vivido. He estado en una final y nunca he vivido un ambiente así. Hemos vivido uno de los momentos más especiales de nuestra carrera. Con el tiempo veremos que hemos ganado mucho más que perdido".

Las jugadoras alucinaron con el ambiente que se generó en el Carpena: "Nos ha pillado un poco por sorpresa. Teníamos dudas de si venir o no. Esto no se ha vivido en ningún lado. Ya no es solo el número de personas, sino el ambiente. El Carpena tiene algo especial, acorde a un equipo campeón. Todo ha sido más de lo que podíamos esperar. El espectáculo que hemos dado es lo que teníamos que hacer para que se hayan enganchado. Así crece el balonmano femenino. Así es como debemos promocionar el balonmano. No me sale ni estar triste, es muy grande lo que hemos vivido. Estaban todos volcados. Muchas de esas personas van a querer repetir. Eso es muy importante".

"El año pasado decía que es más difícil mantenerse que ganar un título. Hay equipos que años puntuales han ganado pero pocos se mantienen. Está el caso del Bera Bera y poco más. Esta temporada es mucho mejor que la anterior, aunque no volvamos a ganar un partido en todo el mes", relataba Arderius, que sólo ve cosas positivas en una noche que podría ser amarga: "El equipo ha estado ahí, hemos ganado la Copa de la Reina, vamos segundas en Liga y hemos sido subcampeonas. Lo de hoy es un increíble éxito de todo el club".