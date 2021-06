Suso Gallardo continuará al mando del nuevo Costa del Sol Málaga

Vive con pasión cada minuto de entrenamiento, de partido. Su carácter, su cariño al club y los éxitos logrados en esta compleja temporada, le hacen acreedor del banquillo malagueño una temporada más. Suso Gallardo pasa momentáneamente del fragor de la competición a los despachos para esbozar la plantilla 2021/2022 del nuevo Costa del Sol Málaga. El 1 de agosto se reencontrará con lo que más le entusiasma, la pista de juego.

Su rostro refleja paz, tranquilidad, tras una temporada atípica. “Creo que la temporada no ha podido ser mejor. En menos de diez meses hemos ganado tres títulos, algo que parece normal. El club ha crecido mucho no sólo a nivel de títulos, también en infraestructura. Ojalá sea el punto de inflexión para seguir creciendo y asentarnos aún más en la categoría”, asegura. “Creo que no se puede pedir más, con 34 años, llevando dos al frente del primer equipo, en mi ciudad, en mi casa y encima conseguir títulos, la verdad que ni en mis mejore sueños lo habría soñado” explica.

Con respecto a su continuidad, Suso Gallado lo tiene claro. “Sentir siempre el respaldo de Pepa, que para mí es como una hermana, es fundamental. Desde el primer día siento su apoyo, el de Carmen Morales, como presidenta de honor y del resto del club y para mí es un punto a favor para estar donde estoy” admite. Sobre la confección de la plantilla, el técnico confía en “mantener el grupo y traer algún refuerzo que nos dé un plus de calidad para mantener el nivel y estar en la pomada para luchar por los títulos”. Pensando en el futuro, Gallardo considera que “la exigencia me la impongo yo, es cierto que la gente nos espera, nos ponen en todas las quinielas, pero el equipo, exigente, ambiciosos, tiene recorrido y seguro nos dará muchas alegrías” añade.

Con respecto a los objetivos para el próximo curso, el técnico malagueño entiende que “Europa tiene que ser un objetivo siempre ya que nos permite luchar hasta final de temporada y es un aliciente para la plantilla” comenta con respecto al reto continental del próximo año, sin renunciar a la liga “donde intentaremos ser más regulares y para ello es obvio que tenemos que tener un mayor fondo de armario”. En cualquier caso, Suso Gallardo cree “que no tenemos que obsesionarnos con ninguna competición en especial, tenemos que pelearlas todas como estamos haciendo hasta el final, pero es cierto que pelear por la liga y Europa nos hace estar alerta y pendientes durante los 10 meses de competición”

El entrenador malagueño entiende que todos estos éxitos tienen que repercutir positivamente en la base. “Creo que debemos crecer desde la base, estamos haciendo bien las cosas, con captaciones, trabajando codo con codo con el club filial Málaga Norte, que prácticamente ya somos uno, y ojalá el próximo año tengamos más masa social, el pabellón esté cada vez más lleno con permiso de la pandemia y crezcamos desde la base para que en un futuro nos permita surtirnos de jugadoras”, termina.