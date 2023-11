Suso Gallardo: "Hay que valorarlo como un título o incluso más"

El Costa del Sol Málaga hizo historia y venció en Copenhague para clasificarse por primera vez en su historia a la fase de grupos de la EHF European League. Esto es algo muy importante para las panteras, que siguen rompiendo barreras y ya no están haciéndose un nombre por toda España, sino que ya lo está haciendo por Europa, al igual que lo hizo con la EHF European Cup hace unos años. Además, se ha convertido en el segundo equipo español de la historia en acceder a esta parte de la competición.

A las malagueñas, le acompañarán Nykobing Falster Handbold, Thüringer HC, Neptunes de Nantes, MKS Funfloor Lublin, Chambray Touraine Handball, Storhamar Handball Elite, HSG Bensheim/Auerbach, HC Lokomotiva Zagreb, CS Gloria 2018 BN, Motherson Mosonmagyarovari KC, HC Podravka Vegeta, CSM Targu Jiu, Praktiker Vac, Sola HK, HC Dunarea Braila. Estos son los 16 conjuntos clasificados a esta fase.

Suso Gallardo habló tras la consecución de este hito histórico: "Meternos en esa fase de grupos, creo que no sé si a lo mejor no es un título, pero creo que hay que valorarlo como tal, incluso mucho más. Yo creo que al final creo que cada cosa que va consiguiendo el equipo año tras año y temporada tras temporada es como cuando parece que el techo está aquí, pues siempre hay un piso más. Yo creo que este equipo siempre lo he dicho, que no tiene techo, que nos apoyen, que no les vamos a decepcionar y creo que lo han vuelto a conseguir esta chica es histórico".

Para llegar hasta esta estancia de dicha competición europea, tuvieron que hacer una gran temporada el año pasado para clasificarse a esta fase previa y, posteriormente, han tenido que sobreponerse al Larvik noruego y a Copenhague. De esta manera, el cuadro malagueño se convirtió en el segundo español en llegar a esta fase de grupos, donde cualquier resultado deberá ser un premio para esta plantilla, que es histórica para el balonmano malagueño.

A pesar de esto, la ambición de las panteras no tiene límites ni los conoce y su entrenador se mostró con ganas de la siguiente fase: "Lo que queremos es seguir superándonos y competir contra los mejores. Está claro que son equipos con presupuestos increíbles con jugadoras casi todas o todas internacionales, bueno, vamos a pasar una fase de grupos que no conocemos, pero bueno, tampoco nos conocen a nosotros, no yo creo que este equipo demuestra que cada día quiere más que quiere más que se supera que estetipo de partidos le gusta jugarlo y bueno sin presión ninguna y con muchas ganas yo creo que podemosdisfrutarlo, pero también dar mucha sorpresa".

Esta declaración de intenciones es muy importante para una temporada que ya es histórica para el club, pero que puede seguir siéndolo, ya que deben de seguir defendiendo su condición de campeonas de la Liga Guerreras Iberdrola y es el único español clasificado para la fase de grupos de esta edición de la EHF European League y aún tienen por delante la Copa de la Reina, que es la competición fetiche de las discípulas de Suso Gallardo.