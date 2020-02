El pasado fin de semana se celebró en Madrid el IV Congreso y Asamblea de ProLiga, con participación de casi 200 representantes de clubes de Segunda B y Tercera división, en lo que puede considerarse el mayor éxito de convocatoria de esta Asociación. En el acto estuvo presente el presidente de la Liga, Javier Tebas, que analizó la situación financiera de estos clubes y criticó la gestión de la Real Federación Española de Fútbol: "Lo que no tiene sentido es que la Federación ejerza de Patronal. Ni que tenga una comisión de clubes de estas categorías elegida a dedo. Tal y como va esto, desde la LaLiga estamos obligados moralmente a ayudar a instituciones como ProLiga. ¡Pero que nadie piense que queremos invadir a nadie!”.

“No es sólo un problema económico el de la Segunda B y Tercera, sino también estructural y de formación. Esto no se arregla dando diez mil euros más a cada club. El fútbol no profesional requiere muchas mejoras en formación y es en lo que no está invirtiendo el tiempo adecuado el ámbito federativo. Yo, para empezar, formaría una gran mesa de expertos para realizar una reestructuración de la Segunda B. Explotar esta categoría ahora mismo es imposible”, explicó respecto al programa Impulso 23 de la Federación Española para conceder más dinero a las categorías Segunda B y Tercera.

También aprovechó para señalar el control económico que está imponiendo la RFEF en las dos categorías: “Establecer un control económico no se improvisa. Se hace primero con una consulta de raíz a todo el fútbol. Debió trabajarse con los clubes antes de instaurar las normas. Pero lo más grave de todo es que el control económico lo quiere imponer quien no cree en los clubes, que son esenciales en el crecimiento. LaLiga invirtió muchos recursos en formación de los clubes antes de exigir el control económico”.

Por último, el presidente de ProLiga, David Jiménez, expuso los logros alcanzados durante el año 2019, así como los asuntos legales en los que esta asociación defendió los derechos e intereses de sus clubes, siempre amparada en la reglamentación vigente. La negociación de convenio de Segunda B, participación en las Instituciones, y la necesaria representatividad en la Federación Española fueron los principales temas que abordó el presidente: “ProLiga deber formar parte de las estructuras de la RFEF por ser Patronal y representar a la mayoría de clubes de Segunda B y Tercera. Estamos para aportar ideas y no para entrar en guerra con nadie