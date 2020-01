Javier Tebas revela cuánto debe ingresar el Málaga en traspasos para no descender

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, estuvo en el programa El Partidazo de la Cadena Cope. Como en cada comparecencia, el Málaga es un tema recurrente y al dirigente aragonés se le volvió a cuestionar por cuál es la situación financiera de la entidad malagueña. La preocupación no cesa e, incluso a nivel nacional, es una cuestión candente. Días atrás endureció su discurso respecto a las últimas veces en las que se refirió a lo que sucede en Martiricos.

"El Málaga peligra si no hace ventas estos días antes del final del mercado o algo más tarde, en el Este de Europa hay algunas ligas en los que se cierra más tarde", señalaba Tebas, acerca del final del mercado que se avecina en la medianoche del 1 al 2 de febrero, el próximo sábado. Es la manera más directa de desbloquear la situación. Por temas de patrocinios o de préstamos no han cristalizado de momento otras vías de financiación.

En los último días ha aparecido la opción de una carambola si se produce la venta de Ricardo Horta desde el Braga a la Premier League, que dejaría una cantidad importante porque el Málaga aún tiene en propiedad un porcentaje del jugador portugués, que estuviera dos temporadas en el club, desde 2014 a 2016. A sus 25 años, se ha revalorizado esta temporada bastante tras sumar en 33 partidos 16 goles y seis asistencias. Siguen abiertas también las opciones de Keidi Bare y Antoñín. Ambos tienen proposiciones interesantes y sus agentes trabajan en una salida. El club, a través de Manolo Gaspar, expresó que no quería vender por menos de la cláusula. Pero el mercado dicta. El Rayo con el albanés y el Getafe con el de La Palmilla tienen terreno ganado, pero hay otras vías abiertas. La opción de un traspaso que dejara hasta final de temporada a los dos jugadores en el club para no debilitar deportivamente al equipo está sobre la mesa.

"Debe producir una venta, hablo de memoria e igual me puedo equivocar, de dos millones de euros para finalizar la temporada, creo que era la cifra", decía Tebas cuando se le preguntaba por la cantidad concreta que necesitaba el club para no tener problemas: "Si no vende, incumpliría pagos con jugadores y Hacienda. Podrían tener problemas como tuvo el Reus, sí, y descender. Es algo que he explicado públicamente, monitorizamos todas las situaciones de todos los clubes y no podemos ocultar hechos que son reales".