El Trops-Cueva de Nerja, segundo mejor club de España en 2023

Con motivo de la próxima celebración de la Asamblea General de la Real Federación Española de Atletismo se acaba de publicar la memoria correspondiente al año 2023 en la que se incluye el ranking nacional de clubes que contabiliza la actuación de un total de 430 clubes de toda España que han participado en los distintos campeonatos nacionales y clasificado a sus atletas entre los ocho primeros de cada prueba.

Como resultado de la esplendida actuación de los atletas celestes del Trops-Cueva de Nerja durante el año 2023 el club nerjeño ha ocupado la segunda posición con 492,5 puntos , solamente superado por el todopoderoso Playas de Castellón y por delante de dos clásicos del atletismo español como el Valencia Club de Atletismo y el Futbol Club Barcelona.

Globalmente los hombres aportaron 256 puntos a lo largo de la temporada y las mujeres 236.5. Los tres campeonatos más valiosos al aire libre fueron el nacional sub 18 disputado en Gijón con 62 puntos, seguido del nacional sub 23 de Tarragona con 54 puntos y el nacional absoluto de Torrent con 51 , y en pista cubierta el mejor fue el nacional sub 18 de Salamanca con 48 puntos , seguido del absoluto de Madrid con 35 y el sub 16 disputado en Antequera con 34 puntos.

Medallas absolutas

Ourense acogió el Campeonato de España absoluto con la nueva denominación de Short Track (pista cubierta). Este sin duda ha sido uno de los mejores campeonato en lo que a resultados se refiere, con dos oros conseguidos por Una Stancev en altura e Isidro Leyva en pértiga. También subió al pódium la pentatleta Laura Aguilera a recoger su bronce conseguido en las pruebas combinadas.

Además se consiguieron cinco puestos de finalistas con Antonio Santana 4º en peso, José María Marvizón 7º en 200 ml, Daniel Nsue 7º en altura, Carlos Martin 7º en triple salto y Julia Griñan 8ª en 60 mv. Gracias a estos resultados, impensable hace tan solo unos años para el Trops-Cueva de Nerja, el equipo celeste finalizó como 5º mejor club del campeonato.

Otro hecho destacable fue la participación de Alejandra Gálvez (atleta más veterana del campeonato) y Daniela Sierra (atleta más joven del campeonato) en los 1500 ml, hasta ahí todo normal, si no fuese porque es la primera vez en la historia del atletismo nacional que una madre y una hija compiten juntas en un Campeonato de España absoluto.