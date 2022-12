El UMA Antequera abre diciembre con un derbi andaluz (17:00)

La primera vuelta del campeonato liguero entra en su recta final. El mes de diciembre se antoja fundamental en la aspiración del BeSoccer CD UMA Antequera de alejarse, lo más posible, de la zona baja de la clasificación. En las próximas semanas va a disputar un total de cinco partidos. Tres como local y dos a domicilio. Todos los puntos que se puedan ir sumando, supone adquirir un botín muy preciado dada la igualdad existente entre multitud de equipos. Del quinto al décimo quinto, que marca el descenso, solo hay una diferencia de 5 puntos. El elenco de José Antonio Borrego “Tete” debe aprovechar su oportunidad de jugar más en el Argüelles que fuera, pero siempre con la mayor precaución posible e ir jornada a jornada con paso firme. La atención no debe colocarse más allá del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, el rival que visita la Ciudad de Los Dólmenes este sábado 3 de diciembre (17.00 horas – LaLigaSportTV).

De un atractivo duelo regional con Jaén Paraíso Interior FS se pasa ahora a otro con el Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Un calendario duro y, a la vez, atractivo. Este tipo de compromisos eleva la moral de los guerreros universitarios para que ofrezcan, sobre el 40x20, su versión más fiable y demuestren esas ganas de volver a ganar tras un empate con Santa Coloma y una derrota en el Olivo Arena. El conjunto de Josan González llega a la cita, quizás, en su mejor momento del curso al haber podido sumar 10 de los últimos 15 puntos en juego gracias a un triunfo en Manzanares (2-3), otro en Vista Alegre frente a Movistar Inter (4-3) y al punto obtenido en la pista de Industrias (3-3). Al margen de los resultados, el técnico dispone de toda su plantilla al completo, que está compuesta de jugadores de mucha calidad y desborde, experiencia y con una pegada letal como está demostrando Alberto Saura. El pívot murciano lidera la tabla de goleadores de la máxima categoría con 12 tantos.

Tete, en la previa de un nuevo derbi andaluz, apela a la unión de equipo y afición para optar a los tres puntos. “Venimos de perder en la pista de Jaén, donde no hicimos un magnífico partido, pero estuvimos a gran nivel. No pudimos puntuar y tenemos que sobreponernos a eso. Esta semana la afrontamos con muchísima ilusión como todas. Jugamos en casa, donde debemos hacernos fuertes, ante un rival difícil como Córdoba y hay muchas ganas de que llegue el choque del sábado”. El preparador, asimismo, insiste en que cuentan con la opción de recuperar una dinámica ganadora. “El equipo, el día de Industrias Santa Coloma en casa, mereció llevarse los tres puntos y no se pudieron conseguir. El sábado pasado teníamos una salida complicada y tampoco pudimos puntuar. El encuentro del sábado se me antoja como una gran oportunidad para mis jugadores para volver a la senda de la victoria y qué mejor forma de hacerlo, que en el Argüelles y con nuestra afición”. Ambos contendientes se vieron las caras en pretemporada y se suelen encontrar, también, mínimo una vez cada temporada. Esto implica que los dos técnicos tengan muy claros los puntos fuertes y débiles de su contrincante a la hora de elaborar un plan de partido. El encargado de comandar a la escuadra anfitriona destaca el potencial del conjunto cordobés.

“Todos los rivales son difíciles. No hay ninguno fácil en Primera División. Venimos hablando que es una categoría muy exigente. Josan es un enorme entrenador, tiene muy bien trabajado a su equipo y cuenta con unos jugadores muy competitivos, entre los que destaca Saura, que estuvo aquí con nosotros, y otros como Jesulito o Miguelín y varios brasileños. Una plantilla muy equilibrada y compensada que nos lo va a poner muy complicado de cara al partido del sábado”.

En un encuentro de tanta rivalidad y, con la condición de local, es fundamental imponer el estilo de juego marcado por el cuerpo técnico. “Tenemos que seguir siendo fieles a nuestras señas de identidad. Las cosas que nos han llevado a puntuar en esta categoría, han sido un trabajo muy sacrificado en defensa, competir al máximo y aprovechar nuestras oportunidades. Al final, si no eres competitivo, por muy bien que juegues, se te van los partidos. Nos enfrentamos a un Córdoba que viene con una racha de resultados positivos, pero independientemente de las bajas que podamos tener, el equipo tiene una identidad y el sábado, si tenemos que ganar, lo debemos hacer siendo fieles a unos valores y forma de competir”. Por otro lado, Tete avisa de que es primordial estar concentrados en este duelo. “Quedan cinco partidos para acabar la primera vuelta y el año, aunque no hay que mirar más allá del sábado. Pensar solo en Córdoba es lo que nos va a llevar a poder sacar un resultado positivo”.