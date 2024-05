Una pareja abusa sexualmente de su vecino de 10 años en Málaga con la excusa de jugar a la videoconsola

Se ganó la confianza de su vecino, un menor de diez años, y la de su madre. Con el pretexto de jugar a la videoconsola, se lo llevaba a su casa y, una vez allí, su pareja abusaba sexualmente del niño. Él no solo no lo evitaba, sino que los presenciaba, se reía e incluso se dirigía a la víctima diciéndole que "estaba celoso" o que "le gustaría que también se lo hiciera a él". Uno, en calidad, de autor deberá pasar diez años entre rejas, y el otro nueve por su papel de cooperador necesario.

Ocurrió en verano de 2021. La víctima se había mudado junto a su madre hacía aproximadamente seis meses. Sus vecinos se ganaron la confianza de los nueves residentes. Con la excusa de jugar a la videoconsola, pedían permiso a la progenitora para que el menor acudiera a su domicilio.

Si bien, el fin era otro. Según se declara probado en la sentencia del Alto Tribunal, a la que este periódico ha tenido acceso, una vez en el inmueble de los procesados, uno de ellos besaba al menor y lo desnudaba para efectuarle tocamientos así como otras prácticas de índole sexual. También instaba a que el menor se las hiciera él.

El menor relevó los abusos a su hermano mayor y se produjo un incidente en la escalera del edificio en el que residían entre su familia y los acusados, que provocó la detención de los mismos. Según declaró la víctima, en ese momento, uno de ellos se lo llevó aparte y le regañó diciéndole: "¿Pero esto no era un secreto?" De esta manera, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía afirma que la pareja también pedía al menor mantener en secreto lo que ocurría dentro de su casa para evitar no solo que no les descubriera, sino preparar la ocasión siguiente.

Mientras, el otro individuo "reía y observaba tales actos sexuales" que provocaban en la víctima un sentimiento de "repulsa y asco", define el TSJA. Es por ello que la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga condenó a los procesados a diez y nueve años de prisión por un delito continuado de agresión sexual sobre menor de 16 años; el primero en calidad de autor y el segundo de cooperador necesario. También impuso la inhabilitación de cualquier profesión que conllevase contacto regular y directo con menores de edad durante 19 y 17 años, respectivamente, además de la prohibición de comunicarse y aproximarse a al víctima a menos de 500 metros.

La Sala de lo Civil y Penal del máximo órgano judicial autonómico ha desestimado ahora el recurso interpuesto por las defensas de los procesados, que admitían su participación en las conductas de ataque sexual al menor pero instaban la rectificación parcial del fallo "en busca de un reproche penal menos severo, traducido en la aminoración de la pena de prisión", y confirmado dichas condenas.

Asimismo, se acordó que ambos procesados, conjunta y solidariamente, debían indemnizar al menor por los daños morales ocasionados en la cantidad de 40.000 euros. En este caso, uno de ellos ya había consignado la cantidad de 4.250 euros y el otro, 1.000 euros.