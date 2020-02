Al UMA Antequera se le presenta una nueva oportunidad de ganar en Liga. La visita a uno de los escenarios principales de la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Palacio de los Deportes de Murcia, puede propiciar el ansiado reencuentro con el triunfo tras sumar solo un punto en los tres primeros envites de la segunda vuelta del campeonato. Precisamente el empate se produjo el pasado fin de semana en la Ciudad del Torcal frente al Ciudad de Móstoles (3-3). Una semana más tarde, este hoy a las 17.00 horas, ElPozo Ciudad de Murcia aparece como el rival a batir por los antequeranos en la lucha por sumar los tres puntos.

Un conjunto que suele incomodar muchísimo el juego que despliega la escuadra comandada por Manuel Luiggi Carrasco Moli, que valoró el empate cosechado ante el Ciudad de Móstoles: "Esperemos que ese punto sea de inflexión para seguir la buena dinámica que teníamos al principio de temporada. Sabemos que nos enfrentamos a un rival muy correoso y que tiene mucha respuesta. Aunque cuente con jugadores jóvenes, nunca nos ha ido muy bien con este equipo. El último en casa lo empatamos y en nuestra etapa anterior en Segunda perdimos allí. Buen conjunto y buen entrenador que sabe a lo que juega. Cada uno de los chicos tienen de objetivo llegar en algún momento a Primera División”.

Los enfrentamientos de los universitarios con el filial murciano siempre son muy complejos e igualados. Josan González suele analizar con exhaustividad este tipo de choques y, además, cuenta normalmente con la mejor versión de su plantilla. El técnico cordobés dispone de una serie de jugadores jóvenes con mucho talento, futuro y ambición. En esta temporada 2019/2020, los marcadores no están siendo tan buenos respecto a lo visto con anterioridad cuando acumulaban muchos puntos y ocupaban una plaza en la parte cabecera de la clasificación. En la fecha más reciente del calendario liguero, la décimo octava, Rivas Futsal se quedó con el premio de la victoria (3-1). Por lo tanto, se cruzan este sábado dos clubes con ganas de vencer.

Un empate ‘in extremis’ logró la formación verde en la primera vuelta en el Pabellón Fernando Argüelles. El técnico malagueño avisó a sus jugadores:“Que no hagamos lo que hicimos en la primera parte de aquel partido. Estuvimos jugando a merced de ellos. No dimos dos pases seguidos y se fuero 0-2 al descanso, pero pudimos encajar más goles. Tenemos que evitar esos errores que cometimos y esa desidia, por decir algo, que mostramos. Hay que ser más competitivos en este tipo de encuentros y, sobre todo, con este tipo de equipos que no paran de correr”.

Las cámaras de la Liga Nacional de Fútbol Sala se van a encargar de trasladar todo lo que ocurra en la cancha a través de una retransmisión por streaming (Canal de YouTube de la LNFS). Aquellos aficionados que no vayan al Palacio de los Deportes de Murcia, especialmente los que apoya a los guerreros universitarios, van a tener la opción de disfrutar de una contienda vibrante en la que el control de los pequeños detalles marca una de las claves principales. “Hay que estar muy atentos, porque trabajan bien la estrategia, y saber defender a este equipo. Las oportunidades que tengamos, debemos finalizarlas que es lo que nos ha venido faltando. Al final el acierto en ataque marca el resultado final”, matiza Moli.