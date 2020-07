El nuevo estadio del Marbella, proyectado para 18.000 espectadores

El Marbella FC y el Ayuntamiento han presentado este viernes el proyecto del nuevo estadio de fútbol para la ciudad, que se plantea como una “joya urbanística” que será “símbolo de la ciudad”, según ha explicado Óscar Ribot, CEO de Best of You, la empresa que gestiona el club.

La nueva instalación tendrá una capacidad para 18.000 espectadores, con 2.000 plazas de aparcamiento subterráneo, además de zona comercial y hotelera. Se construirá en el lugar donde se encuentra actualmente el Municipal Antonio Lorenzo Cuevas y no tendrá pista de atletismo.

Ribot ha recordado que, desde que llegaron al Marbella FC, en noviembre de 2018, su “prioridad máxima” fue que la ciudad contara con un nuevo estadio, que además se un “icono de la ciudad junto a Puerto Banús” y un lugar al que “todo el mundo mire con admiración”.

Con el acto de este viernes, Best of You ha presentado el proyecto, que ahora necesita que “tanto el Ayuntamiento como los partidos políticos inicien los procedimientos adecuados” para que pueda ser una realidad, señaló Ribot.

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha resaltado que se trata de “un proyecto de ciudad” que ha calificado como “emblemático y serio” y cuyo camino comienza ahora para recorrerlo “juntos”.

La gran decepción tras quedar eliminado en la primera ronda del play off de ascenso a Segunda A ante el Peña Deportiva el pasado fin de semana no ha bloqueado la ambición del proyecto marbellí. Meses atrás se planteaba la posibilidad de jugar en La Rosaleda en el caso de que el equipo hubiera ascendido a la categoría de plata. Ahora toca confeccionar un proyecto nuevo para retomar la senda en la próxima temporada y conseguir lo mismo pero esta vez culminar el ascenso al fútbol profesional, anhelo claro desde que Best of You llegó.