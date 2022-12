La ambición del Costa del Sol: "Fue un año histórico, pero siempre queremos más"

Si el 2021 lo fue, el 2022 también ha sido inolvidable para el Costa del Sol Málaga. Un año donde las panteras volvieron a elevar su techo y a consolidar al club malagueño en la élite. Un nuevo título, la Copa de la Reina en mayo en San Sebastián en unos días trufados de magia. Un subcampeonato sin precedentes en la Liga Guerreras Iberdrola. Dos platas en la EHF European Cup y en la Supercopa de España. Y el récord de espectadores en un partido de balonmano femenino en el Martín Carpena. Además de la primera participación en la EHF European League. Unos meses para el recuerdo que dan paso a un nuevo reto. 2023.

"Fue un año histórico para el club. Estamos muy contentas, pero siempre queremos más. Ahora que sabemos cómo es ganar, nos gusta y vamos a por más títulos", asegura Isa Medeiros, que coincide en esa ilusión reinante con Rocío Rojas: "Ha sido un año muy guay, muy bueno. Ojalá esto siga adelante. Lo más importante es que seguimos entre los mejores y consiguiendo títulos. Sobre todo el récord es con lo que todas nos quedamos. Es algo increíble que tanta gente se vuelque con el balonmano femenino. Es el premio más grande que nos llevamos. A seguir luchando en el campo para atraer a gente que nos venga a animar".

El equipo de Suso Gallardo terminó con un triunfo en la pista del Caja Rural Aula Valladolid. Una bombona de oxígeno y liberación antes de estos días de descanso. "Empezamos un poco mal en defensa, nos costó defenderlas en la primera parte. De cara a portería también. En la segunda mejoramos los detalles que nos estaban haciendo daño y nos pudimos llevar el triunfo", analiza la brasileña: "Está genial acabar el año con una victoria. Nos hacía falta. El partido era super importante y pudimos llevar los puntos a casa".

Las panteras ahora son terceras, instauradas entre los mejores de España. "Al principio salimos con imprecisiones que nos hicieron ir por detrás en el marcador y tener desajustes en la defensa. Pero poco a poco fuimos ajustando un poco más. Nos fuimos en tablas en el marcador a mitad de tiempo y en la segunda parte conseguimos no fallar tanto de cara a portería. El marcador no refleja bien el partido porque fue más luchado", termina la manchega: "Era muy necesaria esta victoria después de dos derrotas. Somos un equipo que ahora no está tan acostumbrado a perder y eso se notó en el inicio, que estábamos con tensión. Muy necesaria y muy contentas por la victoria y por estar terceras, que es uno de nuestros objetivos". Un merecido asueto que será el prólogo a un 2023 lleno de ambiciosos retos para el Costa del Sol Málaga.