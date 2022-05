Un ambiente grande de final: "Se siente hasta por la calle"

El Costa del Sol Málaga atraviesa uno de los momentos más especiales de la temporada, con la final de la EHF European Cup en juego. El sábado a las 20:00 horas en el Martín Carpena se disputa la vuelta, donde las panteras tendrán que darle la vuelta a cuatro goles. 21-17 se impuso el Rocasa Gran Canaria en la ida en Telde. Un muro para las malagueñas, que ya han reseteado y se muestra con confianza de poder revalidar el título europeo. Habrá un ambiente de día grande en el Palacio de los Deportes, con más de 3.000 entradas vendidas. #RugeConmigo es el lema del club costasoleño, que prepara una atmósfera propicia para la remontada.

Rocío Campigli, uno de los pesos pesados del vestuario, analiza con perspectiva qué ocurrió en las islas. "Venimos con una derrota de Canarias y un poco de sabor amargo por como se dio nuestro juego sobre todo en ataque. Con el número de pérdidas y de fallos en el lanzamiento es imposible ganar un partido así. A nivel defensivo creo que estuvimos bien, nos hicieron 21 goles. En esta semana, que es muy especial y que trae mucha ilusión por jugar en el Carpena, tenemos que trabajar duro y hacer hincapié en la parte ofensiva que es la que más nos costó", explica la pivote, sorprendida por lo que se está viviendo en la ciudad en estos días: "Con el ambiente que se siente hasta por la calle, me han dado la enhorabuena por la Copa de la Reina y me han dado apoyo y me han dicho que van a estar el sábado. Eso hace que ya no tengamos otra opción que disfrutar el sábado".

La desventaja no es definitiva, de hecho es accesible, pero no es corta. Las panteras tendrán que ofrecer una versión sobresaliente. "Lo más sensato es decir que hay que ganar por cinco mínimo por el tema del tanteador tan bajo. Habiendo visto el partido y teniendo tantos errores en la parte ofensiva creo que esos cuatro o cinco goles que necesitamos de diferencia estando bien, disfrutando, haciendo lo que sabemos, estando tranquilas y relajadas es algo fácil para nosotras porque fueron muchos minutos donde no hicimos goles o con parciales de un gol cada cinco minutos. Eso es bastante fácil de mejorar. Ahí está la clave", sostiene la argentina.

La respuesta de la afición malagueña al llamamiento de club malagueño está siendo espectacular. El Carpena presentará un gran ambiente. "Gracias porque sé que hay mucha gente que tiene su entrada. Son super importantes, nos hace mucha ilusión que estén ahí. Sabemos que hacen mucha fuerza y que son un jugador más. Para el que no la tiene, que por favor que la tenga porque realmente lo necesitamos y les prometemos que va a ser un espectáculo", acaba Campigli. Todavían quedan entradas a la venta. Se podrán comprar de manera online en Marca Entradas (https://www.marcaentradas.com/eventos/deportes/ciclo/1007-final-ehf-european-cup-costa-del-sol-malaga-and-rocasa-gran-canaria). Hay dos categorías, el billete para infantil (hasta 17 años) con un precio de 5 euros y para adulto (de 18 años en adelante), que se puede adquirir por 10 euros. Los abonados y las personas que ya tengan compradas las entradas podrán canjear en la taquilla del Martín Carpena esos boletos para así poder acceder al encuentro. Un título europeo está en juego.