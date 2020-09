Bea González sigue adelante en Valencia

Bea González es la única superviviente de la armada malagueña en el Estrella Damm València Open, que este viernes inicia los cuartos de final. La paleña luchará por un lugar en semifinales junto a la madrileña Marta Ortega. Ambas se deshicieron en dos mangas de Alix Collombon y Nicole Traviesa (7-5 y 6-2). Ahora tendrán una dura batalla con Eli Amatriaín y Patty Llaguno, pareja frente a la que levantaron su único título desde que decidieron juntar sus trayectorias. Se midieron en esta temporada en dos ocasiones y el balance es parejo.

Momo González era el otro que aún escalaba por el cuadro, pero perdió este jueves. El antequerano, que juega con Tito Allemandi, no pudo con Lucas Bergamini (con el que se proclamó semanas atrás campeón de España sub 23) y Miguel Lamperti (6-3 y 6-3), que se cuelan entre las ocho mejores parejas en el circuito masculino. Con anterioridad, de los que entraron en cuadro, habían caído Miguel Yanguas, Ernesto Moreno, Carolina Navarro y Marta Caparrós. No pudieron disputar el torneo Mari Carmen Villalba, que dio positivo por COVID-19, y Álex Ruiz, por baja médica de su compañero Martín Sánchez Piñeiro.