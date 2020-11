Bea González, subcampeona del Cupra Las Rozas Open

Bea González es subcampeona del Cupra Las Rozas Open 2020. La malagueña no pudo imponerse en la final a las número uno, que terminarán así la temporada y que suman ya cuatro torneos, Lucía Sainz y Gemma Triay (6-0, 7-6). La tercera final de este trepidante curso para la paleña, la primera junto a Paula Josemaría. De momento, el balance es de un título en lo numérico. Pero de que tiene pádel suficiente para instalarse de manera continuada en semifinales, que venía siendo su hábitat natural en esta campaña.

Sólo hubo dos jugadoras en la primera manga del partido en Madrid, comunidad que ha acogido cuatro de los 10 torneos que han compuesto este año el World Padel Tour. Un contundente 6-0 para Sainz y Triay, grandes dominadoras de un circuito femenino donde ha habido mucha igualdad. Pero la catalana y la menorquina están en el punto cumbre de sus carreras y están ofreciendo caviar cada vez que saltan al 40x20. Pero, como ya sucediera en las semifinales ante las Martas, Bea y Paula crecieron desde un mal comienzo. Y volvieron a competir a un nivel altísimo.

Pronto romperían el saque de sus rivales, pero entonces se encadenaron cuatro roturas seguidas. Ninguna de las parejas podía sostener su saque sobre la pista, un extraño fenómeno que también sucedió en Alicante. Tras ganar un punto de oro lo harían las número uno, que ponían el 5-4. Al resto para ganar. Pero la malagueña y la cacereña ganaron el suyo para poner el 5-5. Y con la fiabilidad al servicio que no habían tenido antes se llegaría el tie break. Una situación idéntica a la del sábado. Los tres primeros puntos fueron para la pareja que no sacaba. 1-2 para Sainz y Triay. Y ahí aceleraron las pupilas de Rodri Ovide, que pusieron el 6-2. No se amilanaron las de Gustavo Pratto, que llegaron a comprimir hasta el 6-5. Y ahí Triay definió como mejor sabe, con un duro remate potente tras un globo de Bea que les daba el trofeo.

Pese a la derrota, sobresaliente torneo para Josemaría y González. Aún se desconoce si el proyecto continuará el próximo curso, pero sí está dejando claro que hay mimbres para construir una pareja potente. Ambas desprenden juventud, alegría y mucha velocidad en la pista. Debutaron en Alicante pero una lesión de la malagueña cercenó sus posibilidades y ahora en Madrid, con salud, alcanzaron la final después de derrotar a dos parejas de mucho potencial como las gemelas Alayeto y Marta Ortega y Marta Marrero. Ambas están por encima de ellas en la Race 2020.

Ahora las jóvenes tienen otros dos retos importantes para terminar la temporada. Esta semana que empieza el Campeonato de España que se disputará en el Wizink Center y después, del 10 al 13 de diciembre, el Estrella Damm Menorca Master Final en las islas. Ahí, en el colofón a la campaña en el World Padel Tour, también estará Carolina Navarro, junto a Aranzazu Osoro. No habrá representación masculina malagueña después de que el antequerano Momo González se quedase a las puertas de las ocho mejores parejas.