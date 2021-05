Las campeonas europeas del Rincón Fertilidad ya están en Málaga

La botella de descorchó en Alhaurín de la Torre, allá en septiembre, y los títulos han caído en cascada. Copa, Supercopa y EHF Cup. Todos muy importantes. Se ganó un título copero en casa y se derrumbó al mejor equipo de España, el Bera Bera. Pero no hay sensación parecida a un título europeo, por más que sea el tercer título en el escalafón. El Rincón Fertilidad tiene un título europeo, el quinto club español de balonmano femenino y el primero andaluz. Loas para el club preside Pepa Moreno, entrena Suso Gallardo y subliman en la pista un grupo de jugadoras que ya son historia del deporte malagueño.

Fue una noche larga en Zagreb. Después del agónico partido hubo fiesta en el hotel. La intendencia se movió bien y se consiguió algún tentempié para mantener la alegría. Sin abusar, porque a las 3:30 tocaba diana en el hotel para salir rumbo a Amsterdam, donde había escala de cinco horas. Desde allí, otro avión antes de llegar a Málaga. “Muchísimas gracias por todo el apoyo, sólo les pido que sigan soñando con nosotras”, decía Estela Doiro, la maga gallega, acaso la meiga, del equipo malagueña. Jugadora de tronío, como esa primera línea de fábula que compone en Espe López y Silvia Arderíus. Ninguna pasa del 1.70 ni mete goles con zambombazos desde nueve metros, pero sus fintas y penetraciones han desarbolado a las rivales para conquistar el título.

Haciendo un ejercicio de honestidad, el gran escollo del Rincón Fertilidad ha sido esta final, después de laminar a un Atlético Guardés que es un rival de la misma liga a nivel nacional. Ha tumbado a un equipo objetivamente mejor, con ocho internacionales de un equipo bronce europeo en diciembre con la selección de Croacia, como el Lokomotiv. Un equipo con base nacional con pizcas, muy valorables, de Argentina y Brasil. Sin la fortaleza pétrea de Campigli y el mágico brazo izquierdo de Medeiros seguramente no habría un título. En años anteriores se hicieron apuestas extranjeras. Pero la fórmula ganadora ha sido reclutar a jugadoras del máximo nivel español al que se puede acceder y, a raíz de ahí, crecer y multiplicar.Decenas de personas esperaban a media tarde del domingo la llegada de las heroínas malagueñas en el aeropuerto Pablo Ruiz Picasso. Han ganado un título para toda la provincia, pero ha sido una pena que la pandemia haya puesto barreras a una alegría que hubiera sido más colectiva sin las limitaciones vitales que se viven hoy en día. Igual Ciudad Jardín no hubiera estado lleno una semana atrás, pero seguro que más de 400 espectadores hubieran asistido a las distintas coronaciones del equipo malagueño en esta temporada 2020/21.

Gritos de “Sí, sí, sí, la Copa ya está aquí” o “esta es la afición de un equipo campeón” sonaban cuando, pasadas las 17:00 horas, salían por la terminal del aeropuerto las campeonas. Allí había familiares, amigos, aficionados. Y también, por ejemplo, alguien sin lo que esto no hubiera sido posible, como Manolo Rincón, sin lo que esto no hubiera sido posible. Sin su aportación económica esto hubiera sido de cartón piedra. Pero el polifacético empresario de Torre del Mar no se hubieran alcanzado cotas tan altas. Allí estaba para dar la bienvenida a las campeonas, que estos días acometerán un tour de visitas y recepciones. Por ejemplo, este lunes a las 16:30 horas esperan en el Ayuntamiento los responsables municipales. Ciudad Jardín, propiedad del Ayuntamiento, ha sido una de las bases de esta proeza que ha acabado con el título de campeonas de la EHF Cup.

Las jugadoras, protagonistas absolutas de esta gesta, agradecían el cariño de la afición y las muestas de gratitud in situ y que ya habían recibido a través de las redes sociales. En Málaga comprobaron que la victoria había trascendido a los títulos anteriores conseguidos. Una aventura que comenzó el año pasado en Austria, siguió por Serbia, continuó por Grecia y Galicia y acabó en Zagreb resultó con el título al cielo en Málaga. Un equipo que se ha convertido en los últimos ocho meses en un máquina de ganar, con tres títulos en los últimos ocho meses que transportan a otra dimensión al Rincón Fertilidad.