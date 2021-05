Carmelo Urbano: peldaño a peldaño hacia la meta

Carmelo Urbano se encuentra en el municipio galo de Laval, donde del jueves al domingo disputará la Boucles la Mayenne, una de las seis carreras más importantes de Francia. Allí continúa después de correr la Vuelta a Murcia y anteriormente el Challenge de Mallorca. La temporada avanza según la planificación y ahora llegan las pruebas que más se adaptan a su estilo.

"Hemos empezado bien aunque con carreras muy separadas unas de otras. De momento contento y lo más acorde a mí viene ahora. Desaparece la alergia y viene el calor. Tengo el calendario más junto", cuenta el ciclista coíno (tuvo que operarse de apendicitis en noviembre y empezó la puesta a punto más tarde), que hace balance del curso para el Caja Rural-Seguros RGA: "El equipo está contento, el rendimiento es bueno. Está buscando la victoria que no ha llegado, muchos segundos puestos, pero cuando llevas un mes te empiezas a poner nervioso. Con muchas ganas de ganar y es lo que todos esperamos".

Estos días en Francia tendrá que arrimar el hombro por el equipo pamplonés. "Llego para ayudar al equipo, no es una prueba que se adapte a mí. Traemos tres esprinters con una baza muy fuerte que es Jon Aberasturi, que ya sabe que es ganar en Francia e intentará la primera victoria. Vengo de preparación a ayudar y a seguir sumando kilómetros de competición, que es lo que necesito", afirma.

No pudo Urbano estar en esta edición de la Vuelta a Andalucía, impulsada por la Diputación de Málaga. Para él es una de sus pruebas fetiche. Tiene un especial recuerdo del paso en 2020 por su tierra, que atravesó como líder. "Es como la vuelta de casa, donde tu familia te puede ir a ver. Es una de mis favoritas por el clima y porque pasamos por muchas carreteras en las que entreno", explica el malagueño, que insiste: "Cuando paso por mi pueblo es lo que más me gusta. Si algún día se puede tener algún final de etapa allí mucho mejor".

El coíno se inició en el kárate, deporte que practicó hasta los 15 años. Fue parte de muchas de las competiciones organizadas por la Diputación, como el Circuito Provincial, pero hay uno del que guarda un recuerdo especial. Se trata del Cross Nacional de Los Llanos del Nacimiento, también con su pueblo como protagonista.

Etapa profesional "El año pasado fue de aprendizaje y este para ir madurando un poco más. A intentar ganarme más años en el equipo"

Carmelo Urbano firmó en 2019 su primer contrato profesional. Tenía el importante aval de haber sido campeón de España sub 23 y de la Vuelta al Bidasoa como ciclista amateur. El Caja Rural-Seguros RGA, tras curtirse en su filial, le abrió las puertas de la élite. "Es una oportunidad que me dieron durante dos años. El año pasado fue de aprendizaje y este para ir madurando un poco más. A intentar ganarme más años en el equipo", reflexiona, mientras habla del proceso de adaptación a un ciclismo más exigente en todos los sentidos: "Da impresión, la forma en la que se disputan las carreras cambia un montón. Estás en amateur para eso, para un día ser profesional. Te tienes que adaptar poco a poco. No te haces profesional de la noche a la mañana aunque en el contrato ponga que sí. El último año de amateur lo haces como si fueras profesional, eso sí, si no no llegan los resultados. Te vas adaptando poco a poco. Tengo muchas facilidades para aprender".

Ahora llega la parte del calendario donde espera dar el do de pecho. Las carreras que más se adaptan a su estilo, en las que tiene que dar un paso adelante. En junio, el 8, estará el Mont Ventoux Challenge. Una prueba de un día para escaladores que se realiz entre Vaison-la-Romaine y el mítico Mont Ventoux en Francia. Luego, del 18 al 20, tendrán lugar los Campeonatos Nacionales de España. Y más tarde se desplazará a Portugal para correr del 16 al 18 de julio el Gran Premio Torres Vedras-Trofeo Joaquim Agostinho.

"Son para aprender, para seguir formándome", expone Carmelo Urbano. Una hoja de ruta sin grandes, pero con desafíos que le pondrán a prueba y le permitirán ir subiendo peldaño a peldaño de cara a asentarse en la élite. Es el objetivo de este joven coíno, que apenas lleva más de tres años compitiendo en ciclismo. Ahora lucha por seguir entre los mejores.

Sus tres mejores momentos