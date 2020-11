Carmelo Urbano, operado de apendicitis

El ciclista profesional coíno Carmelo Urbano (Caja Rural) fue operado de apendicitis. El corredor malagueño empezó a sentirse mal el martes después de comer tras una sesión de entrenamiento. Ya prepara la campaña 2021, la segunda en el pelotón profesional. Acabó en el Hospital Clínico de la capital, donde fue atendido con diligencia y este miércoles pasó por el quirófano.

La operación no tuvo complicaciones, pero Urbano deberá ahora permanecer varias semanas sin poder entrenar para recuperarse totalmente de la operación, que no le dejará ninguna secuela para competir con normalidad. La temporada ciclista ya había tocado a su fin para él y hasta finales de enero no se estrena, pandemia mediante, la 2021. Un contratiempo, obviamente, pero, dentro de lo malo, no se perderá competición y podrá ponerse a punto desde primeros de diciembre con vistas a la siguiente estación.

Será la segunda temporada de Carmelo Urbano, campeón de España sub 23 y de varias carreras más de prestigio en la categoría, también mundialista con España. Sus buenas actuaciones le valieron un contrato profesional con el Caja Rural, con el que estará también en 2021. No ha podido competir mucho por mor del parón. Pudo debutar en la Vuelta a Andalucía, donde se dejó ver en fugas, también en clásicas de Francia como la del Mont Ventoux.