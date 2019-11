Carmelo Urbano pasa a profesionales con el Caja Rural

El ciclismo malagueño tendrá en la temporada 2020 un nuevo representante en el pelotón profesional. Carmelo Urbano (Coín, 1997) ha visto recompensado sus dos notables años como sub 23 en el equipo amateur Caja Rural y ascenderá a la estructura profesional del equipo vasco para competir con lo más granado del ciclismo español y mundial, porque compite habitualmente fuera de España también. Corre en la categoría UCI Pro Team, por debajo del UCI World Tour, aunque puntualmente también se codea en el estrato superior.

La última temporada de Carmelo Urbano ha sido muy provechosa. Se proclamó campeón de España sub 23 (fue subcampeón en 2018), se impuso en la prestigiosa Vuelta al Bidasoa, habitual trampolín para sus ganadores, ganó también en la Vuelta a Navarra y tuvo el premio de acudir al Mundial de Yorkshire en su categoría. Pese a que su dedicación exclusiva al ciclismo es reciente, hacía triatlón y duatlón hasta hace un par de años, la progresión del coíno no ha pasado desapercibida y el Caja Rural le ha dado la alternativa. Del próximo 18 al 22 de noviembre estará en Pamplona, para trazar las líneas maestras de lo que será el calendario del próximo año.

Son 21 corredores los que conforman el plantel del Caja Rural. Carmelo Urbano ha sido el último confirmado, en una remesa de jóvenes valores que suben desde el filial. También se ha reforzado con corredores sudamericanos. En los últimos años, varios corredores han dado el salto al UCI Pro Tour desde la escuadra vasca, casos de Kwiatkowski, posterior campeón del mundo, u Omar Fraile, ganador de etapa en el Tour. En los 80 ya fue una estructura histórica en el panorama ciclista, con corredores como Marino Lejarreta, Peio Ruiz Cabestany, Jokin Mújica o Mathieu Hermans. Tras años solo en el campo amateur, en la última década regresó al profesionalismo.

Y allí tendrá una buena oportunidad Carmelo Urbano, radiante por la posibilidad de competir con profesionales. “Es una alegría inmensa poder formar parte del equipo profesional, un sueño que siempre he perseguido. El año pasado se me presentó la oportunidad de correr en el equipo filial y gracias a ellos he podido dar este salto. Es el equipo donde quiero crecer y del que formar parte. No a todo el mundo se le ofrecen este tipo de oportunidades y pienso aprovecharla al máximo”, decía en sus primeras impresiones el corredor malagueño tras la confirmación de su fichaje.

“Llevo muy poco tiempo compitiendo en bici, apenas dos años y medio, y no me podía ni imaginar llegar a profesionales", confiesa el corredor de Coín (1.78 metros y 62 kilos), que en categoría sub 23 se ha desenvuelto con soltura en todos los terrenos: "Ganar nunca es fácil pero en este equipo a base de esfuerzo y confianza empezaron a llegar las victorias. En algunas de ellas me tocó a mí cruzar la meta el primero pero fueron siempre victorias de todo el equipo. Me quedo con la Vuelta al Bidasoa y el Campeonato de España, creo que son dos carreras importantes que siempre las recordaré. Para 2020, el principal objetivo para mí será seguir formándome y crecer en el pelotón. Espero aportar juventud al equipo y transmitir a los veteranos esas ganas de aprender y no darse por vencido en carrera”.

Así que el veterano Luis Ángel Maté, que extendió su compromiso con el Cofidis para la próxima temporada, no estará solo en el pelotón internacional. Carmelo Urbano, a sus 22 años, se ganó la oportunidad de correr al lado de los mejores también.