Cinco 'malagueñas' para la vuelta de la selección española

La selección española volverá a trabajar meses después, una vez la pandemia por el COVID-19 interrumpió la preparación del Preolímpico. Desde el 20 al 26 de septiembre trabajarán en dobles sesiones en el Palau D’Esports de Granollers bajo las órdenes de Carlos Viver en el Programa Objetivo 2021. La intención es retomar el trabajo específico con jugadoras que están en la órbita del combinado nacional de cara al Campeonato del Mundo de España 2021. Allí España defenderá la plata conseguida en Japón en diciembre.

En la lista de 17 jugadoras hay cuatro del Rincón Fertilidad campeón de la Copa de la Reina, que Viver vio en directo en Alhaurín de la Torre. Se trata de Sole López, Merche Castellanos, Estela Doiro y Silvia Arderius. También está la malagueña Ana González del KH-7 Granollers, que no tendrá que desplazarse para la concentración. "Nos habíamos marcado la fase final de la Copa de la Reina como un evento importante para visualizar, ya que llevábamos meses de parón, una liga no finalizada y creíamos que era importante encontrar una manera de volver a las pistas y saber si sería factible realizar todas las actividades que tenemos por delante. La Copa de la Reina no ha defraudado en ningún aspecto, lo que hemos podido ver es que los clubes y las jugadoras han estado trabajando e igualmente se ha visto una competición bonita y vibrante donde se ha visto trabajo e implicación por parte de todos", explicaba el seleccionador de una citación a la que vuelven Mbengue e Ivet Musons.

Convocatoria completa

Portería | Silvia Navarro (Rocasa Gran Canaria), Mercedes Castellanos (Rincón Fertilidad Málaga), Nicole Wiggins (KH-7 Granollers).

Central | Estela Doiro (Rincón Fertilidad Málaga), Silvia Arderius (Rincón Fertilidad Málaga), Cecilia Cacheda (Liberbank Gijón).

Lateral Izquierdo | Ana Isabel Martínez (Balonmano Elche), Ivet Musons (Balonmano Elche).

Lateral Derecho | Seynabou Mbengue (Rocasa Gran Canaria), Lorena Zarco (Morvedre).

Extremo Izquierdo | Soledad López (Rincón Fertilidad Málaga), Amaia González de Garibay (Aula Alimentos Valladolid).

Extremo Derecho | Ana González (KH-7 Granollers), Maitane Echeverria (Super Amara Bera Bera).

Pivote | Ainhoa Hernández (Zubileta Evolution Zuazo), Kaba Gassama (KH-7 Granollers), Lysa Tchaptchet (Balonmano Elche).