Daniel Ibáñez: "Estoy muy satisfecho con la plantilla"

El técnico del Trops Málaga, Daniel Ibáñez, cuenta los días que restan para comenzar la pretemporada. Desde su tierra, Valladolid, el joven preparador habla del nuevo proyecto del cuadro albiceleste en su segunda participación en División de Honor Plata y admite que lo primero será "buscar la permanencia cuanto antes y, a partir de ahí, veremos".

-Durante días pasados hemos ido conociendo la confección de la plantilla que afrontará la temporada 2020-2021. ¿Satisfecho con el equipo?

-Estoy muy satisfecho con la plantilla que hemos formado. Hemos actuado rápido y sabiendo lo que queríamos. Necesitábamos jugadores que tuvieran rasgos del patrón de juego que buscamos y jugadores con ganas de crecer a nuestro lado, basándonos en la juventud e ilusión.

-Como ha comentado, la dirección deportiva ha acometido la confección de la plantilla con mucha antelación cuando, todavía, en la mayoría de clubes se están produciendo movimientos. ¿No es contraproducente esta estrategia de cerrar el equipo tan pronto cuando aún hay jugadores interesantes en el mercado?

-El plan lo teníamos muy claro. No cambiaríamos nada. Insisto, el equipo que tenemos es el equipo que hubiera querido desde que empezamos a planificar o ahora mismo si no hubiéramos cerrado todo. Lo que queríamos era cerrarlo cuanto antes para planificar, para no depender de situaciones. Tenemos lo que queremos y eso nos hace muy felices, con nueve jugadores de la tierra, como son los casos de Armada, Cabello, Quintana, Curro Muñoz, Fran Alarcón, Pablo Fernández, Kahr, que nació en Benalmádena, Gonzalo Marfil y el juvenil Antonio García. También Javi Artés y Zapico llevan años jugando en Málaga, el primero desde la época de Maristas, en Primera Nacional, mientras que el segundo ya estuvo con nosotros la pasada temporada en el equipo juvenil de División de Honor. La plantilla se completa con Oliva, Vidal, Portela, Moledo y los nuevos Caue, Consuegra, Carlos González, Lamarca y Rubén Etayo.

-Usted es de los técnicos que promulgan la famosa fase partido a partido, pero, háganos una confesión, ¿a qué aspira realmente el Trops Málaga?

-No entiendo otro camino que no sea el de planificar cada semana como si de una final se tratara, y más con el nuevo formato de la competición. Los cinco primeros de la primera fase jugarán por el ascenso y los cinco últimos, por el descenso. Debemos buscar una estabilidad en la categoría y tenemos que lograr cuanto antes la permanencia. A partir de ahí, veremos. Cada semana nos irá poniendo en nuestro sitio. Eso sí, el trabajo y la ilusión serán innegociables para todos.

-Imaginamos que tendrá más que estudiado el calendario. ¿Cómo lo valora?

-El cuerpo técnico ya ha planificado según el calendario. Lo valoro positivo. Creo que en el inicio nos tenemos que hacer fuertes con el Córdoba a domicilio, en el pabellón de Fátima, y en los dos partidos seguidos en casa, frente a Alarcos Ciudad Real y Trapagaran Vizcaya. Sobre todo, es importante coger sensaciones pronto. Debemos hacer muy buena preparación. Tendremos ocho semanas para coger ese punto, tanto de juego como físicamente.

-¿Cómo será la pretemporada?

-Empezaremos el 3 de agosto. Estamos preparando esas semanas. Habrá mucho contenido y carga, pero iremos de menos a más. En principio, a parte de todas las sesiones que realizaremos, tenemos planificados seis partidos amistosos antes del inicio liguero, que nos servirá para coger confianza, ritmo y sensaciones. Debemos tener presente el inicio de la competición y buscaremos llegar en el mejor momento, en todos los sentidos, al día de Córdoba.

-Por último, quienes lo conocen hablan de que usted es un hombre valiente. ¿Se ve entrenando al Trops Málaga en la élite?

-No miro más allá del día 3 de agosto. Quiero transmitir al equipo toda mi ilusión, mis ganas y mi confianza. Crearemos una identidad y el trabajo nos colocará donde merezcamos. Ahora mismo, esa es mi responsabilidad, pero está claro que el club está creciendo, hay más afición, aunque este año esperamos enganchar a mucha más. Hay una estabilidad mayor de cantera, la directiva está haciendo un gran trabajo, tenemos patrocinios que nos dan estabilidad y nos ayudan a crecer, como lo está haciendo Trops y otras empresas malagueñas, y entre todos trabajaremos para eso, para colocar a la ciudad de Málaga lo más alto que podamos.