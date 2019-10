Davidovich apura sus opciones del Next Generation

Alejandro Davidovich y su cuerpo técnico ya tienen la cabeza en el Next Generation ATP Finals, que se disputa en Milán del 5 al 9 de noviembre. Tras el título en Liuzhou, el malagueño tenía previsto acabar la gira por China con el ATP de Shenzen. Aunque está allí en la ciudad asiática, el tenista renunció al torneo porque quiere descansar para la cita milanesa, a la que aún tiene ciertas opciones de acudir. Es el primer suplente y si cae algunos de los ocho clasificados el billete será para él. Por ránking estaría dentro, pero la organización le dio una invitación al transalpino Jannik Sinner.

La ausencia en Shenzen, donde era el segundo cabeza de serie, no tiene grandes consecuencias en el ránking ATP para el de La Cala del Moral. Perderá algún puesto, está en el número 82, pero no le afectará de cara a participar en el Open de Australia, donde irá seguro al estar entre los 100 primeros. El Next Gen sería la guinda de una temporada de mucho crecimiento para Davidovich, que comenzó el año en el puesto 241 del mundo.