Devin Wright: "Es cuestión de mirarnos a nosotros mismos"

La victoria del CB Marbella en la última jornada de LEB Plata ante Zamora Enamora ha traído mucha tranquilidad al seno del equipo. No es que tras tres derrotas seguidas el ambiente estuviera enrarecido y los nervios a flor de piel porque la plantilla siempre ha confiado en el trabajo realizado, pero sí es cierto que se afrontan las semanas con otra sensación cuando los resultados sonríen.

Una de las voces autorizadas del vestuario marbellí pasó revista a lo que ha sido el primer mes de competición de un equipo que busca igualar la excelente temporada anterior, pero que sabe que año tras año las cosas son más complicadas y escalar posiciones se convierte en un reto mayúsculo. Devin Wright, el pívot gallego nacido en Lugo, está viviendo una segunda juventud con la camiseta del CB Marbella y eso lo está notando el equipo a la hora de saltar a la pista. Concentración, confianza, físico y mucha experiencia. Eso es lo que da el 12 azulón a un grupo que a pesar del inicio dubitativo que ha tenido se encuentra con mucha confianza. “Hemos entendido lo que tenemos que hacer y sobre todo lo que no tenemos que dejar de hacer cuando las cosas no salen como queremos”. Esa es una de las claves del buen partido ante los zamoranos, ya que “a pesar de no tener acierto en la primera parte cambiamos una cosa, que es no bajar los brazos o perder la concentración. En un minuto no se nos puede ir todo el trabajo hecho anteriormente como nos pasó con Gijón o Clavijo. Eso nos ha frustrado y nos ha hecho perder por resultados muy amplios. No puede volver a pasar. Tenemos que darle continuidad al trabajo de estas semanas”.

En la faceta personal Devin Wright se encuentra como líder reboteador del Grupo Oeste, con 10 rechaces por partido de media. Precisamente, en el marco del rebote es donde el CB Marbella tuvo más problemas el año pasado y Devin Wright se ha tomado muy en serio eso de mejorar sus prestaciones en esta campaña. “La verdad es que me encuentro muy bien, tanto personal como deportivamente. Las cosas se están haciendo muy bien dentro y fuera de la pista y eso nos da estabilidad y tranquilidad, que es lo que faltó el año pasado. La ciudad es muy cómoda y quizá el único handicap es tener la familia lejos. Se les echa de menos, pero Rafa y el equipo se encargan de darme todas las facilidades del mundo para poder ir a Granada y estar con ellos”. Eso sí, la transformación de Wright de una temporada a otra tiene un motivo claro. “Me he cuidado muchísimo este verano para llegar a esta temporada en mi mejor versión y el objetivo es mejorar entre todos lo del año pasado. Es un reto colectivo que tenemos que conseguir con mucho trabajo. Estamos en el camino”.

Ahora llega una dura prueba para el equipo con el calendario de este mes de noviembre y el sprint final de diciembre -Burgos, Zornotza, Ponferrada, Salamanca, Cantabria…-, donde se acumulan una serie de partidos de una dureza extrema. No obstante, el interior sabe que “aunque el calendario es muy complicado tenemos que preocuparnos por lo que hacemos nosotros más que por el rival. A Zamora le plantamos cara y le ganamos, y creo que han sido el mejor equipo y el más físico al que nos hemos enfrentado hasta el momento. Eso nos hace ver que no tenemos que perder la fuerza que tenemos como grupo y entender que nuestros aciertos nos van a llegar a ganar partidos pero que nuestros errores nos pueden costar derrotas”.

Así, Devin Wright se muestra contundente a la hora de valorar lo que está siendo la LEB Plata en estas primeras cinco jornadas de competición. “Hay dos equipos por encima del resto, que son Ourense y Cantabria, pero que no son invencibles. Todos podemos ganar a cualquiera y perder con cualquiera. Es cuestión de mirarnos a nosotros mismos”.