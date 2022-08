Los equipos de Segunda y Tercera RFEF siguen rodando de cara al inicio liguero

El Juventud Torremolinos de Ibón cosechó una derrota (2-1) el pasado 8 de agosto en el Marbella Football Center contra el Al Nassr FC, equipo contra el que también jugó el conjunto de Pablo Guede esta pretemporada. Luego llegaron dos empates para el conjunto verde, el primero el 10 de agosto en casa, estadio Ciudad de Torremolinos, donde no pasó del 1-1 contra el Almuñécar City y el segundo en el desplazamiento a Costa Ballena para obtener un empate a dos frente al CD San Fernando. En este último, el goleador fue por partida doble Javi Amaya, un habitual del técnico del Torremolinos.

El Antequera CF volvió a medirse en un amistoso, tras los últimos que se anularon. En esta ocasión recibió en El Maulí a la UD Melilla el 10 de agosto. El conjunto de Abel Segovia igualó el electrónico a la media hora de partido gracias al tanto de Luis Alcalde, aunque no fue suficiente y terminó perdiendo por 1-3. Mientras que no pasó del empate a cero contra el Sevilla "C" el 13 de agosto, también en casa y ambos con entrada gratuita.

El Vélez CF de Álex Ortiz viene de conseguir dos empates, contra Atlético Mancha Real no pasó del uno a uno en el Vivar Téllez el 7 de agosto, gol de Álex Portillo, y el segundo contra el Almería B a domicilio el 13 de agosto resultado gafas.

Es el turno de la Tercera RFEF, el Marbella FC de Fajardo conoce ya lo que es ganar y con solvencia, lo hizo por dos goles a cuatro al Salerm Puente Genil FC en el estadio Manuel Polinario "Poli" el 10 de agosto. Los autores de los goles fueron Juanpe Heredia, Dago y Valero por partida doble, uno de ellos desde los 11 metros. Por su parte, la UD Torre del Mar se dio un festín contra el CDF Romeral (7-1). Los goles llegaron por parte de Cervera, Jona, Matías, Antelo, Pulga y el ex marbellí Pato. De momento, el conjunto rojo sigue jugando en el campo del Vélez CF debido al cambio del césped en el Juan Manuel Azuaga. De hecho, ahí disputará su eliminatoria de semifinales de la Copa RFAF contra el Marbella FC.

El CD Estepona venció con sufrimiento, sobre todo en la segunda mitad, al reciben ascendido juvenil del Marbella FC a División de Honor. El rival a priori iba a ser el descendido UD San Pedro, aunque finalmente se cambió de rival. Antonio Caballero en dos ocasiones, también doblete de Borja Lázaro y Alvarito pusieron el cinco a tres en el marcador del estadio Muñoz Pérez el 11 de agosto.

El Atlético Malagueño no superó (1-3) en la Federación Malagueña al CD El Ejido el 12 de agosto. El gol del filial blanquiazul lo consiguió Chupete. La expedición de Funes viajaba al día siguiente a Lucena (Córdoba) para medirse al CD Ciudad de Lucena en su campo, donde conseguía un empate a dos.

El Palo FC de Campaña viajaba a Murcia para un doble enfrentamiento contra el UCAM Murcia, primero el primer equipo y luego el filial. Los paleños empataron el 10 de agosto a cero en el mítico estadio La Condomina y perdieron el I Trofeo Besoccer Summer Cup en los penaltis (5-3). Dos días después caerían en El Mayayo por 1-0 contra el filial murciano.

Todavía quedan varios exámenes para los representantes malagueños en esta segunda quincena de agosto. Los técnicos siguen ultimando sus plantillas para llegar de la mejor forma posible al arranque liguero, ese que cada vez está más cerca. En septiembre la pelota rodará ya de forma oficial y queda menos de un mes ya.