Espe López: una apuesta que salió cara

El Rincón Fertilidad Málaga siempre tuvo ese carácter ambicioso que le permitió no dejar de subir escaleras en estos años, sucede que en estos meses derribó el techo. Tres títulos para una temporada impresionante, que quedará en los anales. No sé olvidará con el paso del tiempo. "Es casi imposible pensar en un año así. Que saliese algo tan redondo, es algo histórico", cuenta Espe López, que cerró con una pedida de mano de su ahora prometido Nacho del Castillo, jugador del Iberoquinoa Antequera, recién amarrado el ascenso a la Asobal: "Va a ser complicado mejorar este año en lo personal y profesional para los dos. Los objetivos están cumplidos. No podemos estar más contentos".

Se superó el equipo malagueño, del que nunca se imaginó este gen de campeón. "El club demostró desde el primer año que subió a División de Honor esa ambición por superarse. Fue trabajando desde abajo poco a poco con las ideas claras. Este año se ha tocado techo, aunque siempre se pueden seguir consiguiendo cosas. A ver si es posible que el título de liga, el único que falta, lo podamos conseguir pronto", afirma la jugadora, que habla de la primera línea de la que fue partícipe, donde se asentó un gran porcentaje del éxito: "Es la primera vez que he podido jugar con tres centrales, no se ve mucho. A Estela Doiro la conocía del año anterior y Silvia Arderius se adaptó bien y nosotros también a ella. Para mí fue fantástico, un gustazo".

Espe López, tras una aventura en Córdoba, regresó al Rincón Fertilidad en 2018. Dos años después fue nombrada mejor lateral derecho de la Liga Guerreras Iberdrola. Un desarrollo fulgurante. "Pocas veces pude llegar a imaginarlo, de estar a este nivel y conseguir esto. Con trabajo, muchísima dedicación y profesionalidad en el día a día sobre todo llegué a estar como este año. Hay muchas cosas por mejorar. Noté mucho el cambio y me costó los primeros meses, pero me adapté a lo que el club quería", relata, mientras da detalles del crecimiento que experimentó: "La liga te obliga a ser profesional en el día a día, pero el mayor cambio es físicamente, es brutal. También la madurez deportiva, es lo que más me aporta, me da tranquilidad y solvencia en los momentos difíciles".

Será un verano importante para el club malagueño en lo institucional. Rincón Fertilidad da un paso al lado y la Diputación de Málaga entra como principal patrocinador. Un empujón clave del ente provincial a un proyecto con muchos mimbres. "Ha sido una sorpresa muy grande, una vez más la Diputación mostró su apoyo y estamos muy agradecidos. Llegó el momento donde tuvo que dar un paso adelante y estamos super agradecidas. La comunicación es fabulosa y vuelven a demostrar que el deporte malagueño le importa", asegura la gemela de la internacional Sole López, que destaca el apoyo de la Diputación con ejemplos como el de Juan Carlos Maldonado, vicepresidente primero y diputado de Educación, Juventud y Deporte de la Diputación de Málaga, que se desplazó con toda la expedición a Croacia para el partido de vuelta de la final de la EHF Cup: "Lo notamos muchísimo, ese calor y la palabra tranquilidad, que es fundamental. Dan un apoyo incondicional. Aún no yendo tan bien ya estaban, ahora siguen demostrando. Viajaron incluso a Zagreb y nos ayudó a conseguir tantos éxitos. Estamos eternamente agradecidas".

El listón está alto para el conjunto malagueño, que ahora pasará a llamarse Málaga Costa del Sol, aunque aún sigue habiendo hambre de victoria. "Al final qué mayor motivación seguir consiguiendo éxitos. El club quiere superarse un poco más y el año próximo no va a ser menos. La motivación es defender los títulos", cierra Espe López. Pieza clave del Rincón Fertilidad y una de las deportistas malagueñas del momento.

Sus tres mejores momentos