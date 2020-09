Llega el primer parón de la temporada y es momento de hacer balance de la vuelta a la competición después de verse todo interrumpido en el mes de marzo. La jugadora del Rincón Fertilidad Málaga Espe López cree que el retorno ha sido de forma inmejorable y deja clara la ambición del equipo malagueño, que no ve la consecución del título de la Copa de la Reina como un final sino como un punto de partida en búsqueda de cosas más grandes. Se encuentra muy cómoda con sus compañeras y totalmente centrada en cumplir los objetivos de su equipo en esta temporada.

-Tras más de cinco meses sin competición, el retorno no pudo ser mejor.

-Nadie esperaba esta vuelta, ha sido histórica, con esa tan deseada Copa de la Reina a la que le hemos puesto la guinda al pastel quedándonosla en casa, y con respecto a la liga, con un comienzo muy bueno, con los dos partidos ante Zuazo y Puerto del Carmen donde hemos salido con las ideas muy claras de quedarnos los dos puntos y así ha sido.

-Dos semanas después, ¿se empieza a asimilar el logro de ganar la Copa de la Reina?

-Cuesta bastante, ahora estamos entrando en un punto en el que sí lo hacemos, En el momento que pasa y lo vives en esos días cuesta asimilarlo muchísimo. Pero ya hay parte de esa asimilación hecha y estamos muy contentas

-¿Sería capaz de quedarse con un momento de esa Copa de la Reina?

-Es complicado cuando has tenido una competición tan especial y que hemos vivido con tanta intensidad. Pero me quedo con dos momentos claves, el primero con la semifinal, ese momento en el que nos clasificamos en la tanda de penaltis para esa final tan deseada. Y por supuesto no se me va a borrar nunca de la mente cuando Sole levanta la copa. Me sigo emocionando y nunca se me va a olvidar.

-Además ha sido en casa, en Alhaurín de la Torre, pudiendo vivirlo cerca de la familia que tanto les ha apoyado tanto.

-Ha sido una forma especial, las circunstancias no han sido como deseábamos, pero sí han estado ahí de una u otra manera, detrás de la pantalla, siempre cerca, pudiéndose acercar al pabellón después de la final para poder celebrar, aunque fuese con distancia, ese triunfo y saltar juntos un poquito.

-El Rincón Fertilidad Málaga ha mostrado madurez para no relajarse tras ese triunfo y tomar con mucha seriedad el inicio de la Liga Guerreras Iberdrola.

-Hemos ido con mucha cautela después de la Copa, con los pies en el suelo. Sabíamos que esa competición había terminado, no tuvimos mucho tiempo para celebrarla y el siguiente trabajo era comenzar la liga con victoria. Y el equipo ha estado a la altura y teniendo las ideas muy claras.

-¿Cómo se ha encontrado personalmente después del parón por la pandemia?

-Bien, contando que la pretemporada costó un poco por las circunstancias, aunque durante todo este tiempo de parón no hemos dejado de trabajar, pero ha sido una pretemporada especial. Y dentro del equipo me siento muy bien, me siento acoplada con las nuevas incorporaciones, son grandísimas jugadoras y cuesta poco acoplarse a jugadoras que son Top y que te ayudan en absolutamente todo.

-Se ve muy buena conexión con Estela Doiro y Silvia Arderius.

-Son unas jugadoras con mucha experiencia y muchísima calidad, lo veo día a día y es un lujazo vivirlo junto a ellas. Es muy fácil compenetrarse con ambas.

-Ambas están ahora mismo concentradas con la Selección. Hay voces que dicen que debería estar ahí Espe López también. ¿Qué opina?

-Agradezco a quien pueda opinar así, pero para mí son palabras mayores. Hablamos de una selección que actualmente son subcampeonas del mundo, máximo respeto por las compañeras que nos dieron esa gran alegría. Es algo en lo que ahora mismo yo no pienso, estoy centrada en mi club y en cumplir con nuestros objetivos que nos hemos establecido.

-Y ahora, después del parón, espera la eliminatoria europea y encuentros contra Aula Alimentos de Valladolid y Súper Amara Bera Bera.

-Viene un mes de octubre bastante cargado de trabajo y con duros partidos. Toca saber estar en el sitio, hacer las cosas correctas, y tenemos que aprovechar el parón para seguir puliendo cosas, queda mucho trabajo que hacer aún y vamos a afrontarlo en estas dos semanas.