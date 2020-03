Las figuras de la Copa de España

Si hay algo que caracterizará esta edición de la Copa será la calidad de los jugadores que pisarán la pista del Martín Carpena. Por parte del Movistar Inter el jugador más destacado es Ricardinho. El portugués jugará su última Copa de España, ya que a partir de la próxima temporada comenzará su aventura por tierras francesas, en el ACCS París y se quiere despedir por todo lo alto coronándose como campeón el próximo domingo.

No obstante, el portugués no es la única estrella del Movistar Inter. El conjunto madrileño cuenta en sus filas con jugadores como Gadeia, Pito u Ortiz, que convierten a los madrileños en claros favoritos para ganar la Copa de España. Pero no sólo el Movistar Inter va a traer talento a la pista del Martín Carpena.

El Barça, vigente campeón y otro de los candidatos a levantar el título, posee otra plantilla temible capaz de decantar la balanza a favor de los blaugranas. Sin embargo tendrán una baja muy importante, el pívot Ferrao se perderà el torneo debido a una lesión en el tendón de Aquiles , por lo que Andreu Plaza tendrá que idear una alternativa para no echar de menos al jugador brasileño, ese plan puede pasar por jugadores como Adolfo Fernández, que está cuajando una magnífica campaña en el campeonato doméstico donde ha anotado un total de 26 goles siendo un fijo en el quinteto del técnico catalán y el máximo goleador de la Primera División. Además, cuenta con jugadores como Dyego y Sergio Lozano, que tendrán que ejercer su capitania y liderazgo con la ausencia de Ferrao.

Desde tierras murcianas, también llegan a Málaga jugadores muy interesantes que no lo pondrán nada fácil los encuentros a sus rivales. El jugador más determinante de ElPozo Murcia es Felipe Paradynski, la labor del pívot está siendo esencial para el cuadro de Diego Giustozzi y sus 23 goles en 23 partidos lo confirman. Además, el conjunto murciano cuenta con la experiencia de su capitán, Alejandro Yepes, internacional con España y que esta semana renovó con la entidad hasta junio de 2023, el jugador formó parte de la generación española que conquistó la Eurocopa en 2016.

Por otro lado, uno de los equipos que puede dar la sorpresa en esta edición es el Jaén Paraíso Interior, el club jiennense ya sabe lo que es levantar el trofeo y tiene un buen plantel para repetir la gesta. El líder del cuadro amarillo es Juan Carlos Delgado, Carlitos. El jugador ya suma 21 tantos y aunque no suele partir como titular (solo ha disputado siete partidos saliendo desde el quinteto inicial) es una de las piezas recurrentes de Daniel Rodríguez Martínez.

El rival del Jaén en cuartos será el Viña Allbali Valdepeñas, equipo revelación de la temporada, ya que van terceros por encima de ElPozo Murcia y su posición en la tabla no es casualidad. El artífice del buen momento del cuadro ciudadrealeño es Javier García Moreno Chino, que con sus 24 goles es la gran referencia ofensiva del conjunto azulón. Además, ganó la Copa con el Jaén en dos ocasiones y en la del año 2018 fue MVP del torneo.

Desde Levante vendrá un jugador conocido en la provincia, Cecilio Morales quien fue jugador del UMA Antequera durante dos temporadas jugará, esta vez con la camiseta granota, para liderar a su equipo en el partidos de cuartos de final contra ElPozo Murcia. El ala cordobés está dando un gran nivel en el Levante y lleva 17 goles en lo que va de temporada siendo el mayor goleador de su equipo.

Por su parte, el Osasuna Magna si quiere llegar a semis tendrá que eliminar al Barcelona. Para lograrlo cuenta con una plantilla con goleadores muy repartidos, el máximo referente es Rafael Usín Guisado que lleva 16 tantos, aunque con mucho olfato ganador también tienen a otros jugadores como Daniel Saldise (15) y Eric Martel (14).

Por último, El Palma Futsal tendrá un derbi intenso contra el Movistar Inter y si pretende ganar deberá contar con una gran solidez defensiva, ya que es el equipo menos goleador. Por ello su portero y capitán, Carlos Barrón, deberá ser firme bajo los tres palos.