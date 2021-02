El bonito homenaje de la RFEF a una enfermera malagueña en la final de la Copa de la Reina

La final de la Copa de la Reina tendrá un espacio especial para Cristina García, enfermera malagueña que, tras haber enfermado a consecuencia del coronavirus, dio a luz estando en como debido al virus. Ella, como ejemplo de superación y lucha contra el coronavirus y la pandemia en primera línea, será la encargada de entregar el trofeo de campeón al vencedor de la final entre FC Barcelona y EDF Logroño en La Rosaleda.

La RFEF quiere rendir homenaje así a "todos los que están pasando por esta situación y a las víctimas de esta pandemia". Cristina es una de las supervivientes del Covid-19. Enfermó durante su embarazo y llegó a estar en como inducido durante ocho días. Durante ese periodo, dio a luz de forma prematura a su hija Daniela, que nació con tan solo 27 semanas de gestación y pesando poco más de un kilo. Fue la primera mujer del mundo en dar a luz con coronavirus el 15 de marzo del 2020.

"Lo pasé bastante mal", relata la malagueña, que se propuso algo muy especial para ver a su hija por primera vez en la incubadora: "Cuando me desperté, tuve que aprender a andar porque quería entrar en la UVI a conocerla a ella andando, que nadie me llevara en silla de ruedas. Era por amor propio. Sentir sus manitas, olerla... eso fue un momento que no se me olvidará en la vida".

"Es un honor, un orgullo y una satisfacción de poder entregar ese premio. No me lo podría creer cuando me llamaron", cuenta Cristina con su bebé en brazos, ambas perfectamente. De hecho, la enfermera se integró de nuevo a su labor profesional desde el pasado octubre con el fin de seguir combatiendo en primera línea la pandemia.

La de Cristina no es el primer gesto de la RFEF, el trofeos de la Copa de la Reina 2018 y 2019 también fueron entregados por personas que, por su trayectoria o experiencia vital, son ejemplo para la sociedad. Cabe recordar que la Federación eligió en la final del 2018 a Loida Zabala, haltera extremeña con diploma en tres juegos paralímpicos, ahora será la enfermera malagueña quien recoja este testigo, después de que en la final del 2019 la SM La Reina Letizia entregara la Copa a la Real Sociedad en el estadio de Los Cármenes, en Granada.