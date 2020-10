"Con muchas ganas de empezar, todo vuelve a la supuesta normalidad", asegura Rafa Piña, que hoy comienza la temporada en LEB Plata con el CB Marbella. Es una campaña de consolidación para el equipo malagueño, que busca asentarse en la categoría de bronce del baloncesto español. Hay mimbres para hacerlo y desde esta tarde comienza ese duro desafío, la tarea siempre de trasladar el buen trabajo de los despachos al parqué, en un año marcado por la pandemia del COVID-19. Habrá que esperar para saber cuánto marca el virus este curso. Abrirá fuego en el Carlos Cabezas frente al Enerdrink UDEA Algeciras (20:00 horas), otro de los andaluces (el tercero es Morón) del Grupo Oeste.

"Este año vamos a hacer todos un máster de psicología", explicaba el entrenador de la tierra, que es consciente de la excepcionalidad que se va a vivir en un escenario sin precedente: "Este fin de semana pasado cuando tuvimos varios partidos seguidos lo tomé así. Puede ser que tengamos que jugar varios partidos seguidos porque se suspende alguno. Hicimos una prueba así a nivel físico jugando dos partidos en menos de 12 horas, sobre todo para que se den cuenta para que puede ser una situación real. Es ir partido a partido, la filosofía es no pensar más allá. La planificación me he acostumbrado a tener que romper el día a día con los protocolos. Eso conlleva a hacer un poco más de psicólogo".

Un paso adelante que busca en la pista el Marbella sí lo dio en el mercado, donde sumó piezas cotizadas. "El balance es positivo en todos los casos, los chicos del Unicaja (Godspower, Ismael Tamba y Pablo Sánchez) nos van a dar calidad, mucho trabajo e intensidad porque el ADN Guindos es lo que tiene. Tendrán que acostumbrarse y jugar como profesionales porque son niños. Tanto Luka Majstorovic que vino de Serbia tanto David Knudsen que jugó en Alemania son un riesgo, pero que después de estas semanas hemos acertado. Son gente joven con ganas de comerse el mundo y darse a conocer en España. Han dado el paso de jugar con nosotros", aseguraba el técnico, que se paraba en la figura de Devin Wright: "Es un jugador veterano, que haya decidido jugar con nosotros es un placer. Nos va a dar mucho, mucho, mucho tanto en lo personal como con su presencia en el campo. Es conocido por todo el mundo y todos estarán pendientes. Que un jugador importante venga con nosotros también le va a dar prestigio al club. Con las renovaciones encantado porque se ha cumplido en un 90% lo que pedí, son jugadores que todos suman y nos van a dar una temporada muy ilusionante".

Pero aún no se cerró la puerta a algún refuerzo más, aunque la prisa ya es relativa. Tras algún disparo fallido, se está en fase de evaluación todavía. "Somos 11 y falta un jugador. Tenemos un par de elegidos, sería un jugador exterior, que sea más tres que dos, que abra el campo y ayude al rebote. Había un jugador muy interesante que no se llegó a un acuerdo y estamos expectantes. Lo echamos un poco en falta en los entrenamientos. No tenemos prisa, estamos usando a varios chicos de la cantera", añadía Piña.

Pero ya espera el Algeciras, un duelo exigente para descorchar el curso. "De los dos derbis andaluces el primero en casa, que ya es un aliciente, pero esta temporada lo más importante es volver a competir. Tenemos que adecuarnos a las restricciones de público, las paradas de tiempo para limpiar el balón, que se para mucho el juego y tenemos que adaptarnos, lo más importante es que volvemos a competir. Que todo vuelva a ser lo más normal posible, que nos acostumbremos a los test cada semana. Habrá que suspender algún partidos", afirmaba el entrenador azulón, que analizaba a los gaditanos: "Ellos han cambiado bastante, todo su juego interior por ejemplo. El más importante sigue siendo Miki Ortega, que pasó por Unicaja y es uno de los grandes referentes de la liga. Es el motor".

En el Grupo Oeste de la LEB Plata, de 14 equipos, habrá una dura pelea. "Va a estar muy igualado. Vamos a ser seis o siete equipos de un nivel parecido, Santander y Gijón creo que están un poco por encima", reflexionaba Rafa Piña, que exponía de manera sincera los objetivos del CB Marbella: "Nosotros es nuestro segundo año en la categoría, somos novatos pero hemos dado un paso adelante con la plantilla. Nuestro objetivo es estar arriba, por plantilla debemos estarlo. Luego el balón te pone en tu sitio. Nuestra ilusión y trabajo está ahí. El club ha hecho su trabajo, ha fichado lo que hemos pedido y nuestro trabajo es poner al club arriba". Un camino de muchas piedras que tiene el pitido inicial esta noche en el Carlos Cabezas. La espera fue larga.

Plantilla del CB Marbella

5 Adri Fuentes (Base)

6 Taylor Cameron (Escolta)

10 Jeffrey Godspower (Alero)

11 Lucas Muñoz (Base)

12 Devin Wright (Pívot)

14 Ismael Tamba (Pívot)

16 Pablo Sánchez (Base)

34 David Knudsen (Escolta)

40 Luka Majstorovic (Pívot)

41 Pablo Ibáñez (Alero)

43 Kenan Karahodzic (Ala-pívot)

Entrenador: Rafa Piña