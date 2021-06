Miguel Conde: capitán y bandera del UMA Antequera

El BeSoccer CD UMA Antequera es uno de los puntales del deporte malagueño. No repetirá presencia en Primera División y el proyecto tendrá que reinventarse para volver a la élite. Una de las piezas esenciales en este nuevo tiempo será, otra vez, Miguel Conde. El de Cuevas del Becerro cumplirá su décima temporada en el club antequerano, del que ya es capitán y bandera.

Muchos factores le bajaron el dedo al equipo malagueño, que regresa a Segunda División. "Un año bastante complicado. Sobre todo por el tema del COVID, fue una amenaza constante, siempre estuvo latente. 48 horas antes de los partidos nos teníamos que hacer el test y siempre estaba la duda. Te puede tirar por la borda una o dos semanas de trabajo. Fue una incertidumbre constante", cuenta el defensa, que profundiza: "En el mejor momento del equipo anímicamente después de Navidad, empatando Barcelona y ganando en Peñíscola, sumábamos 17 puntos y era nuestro récord quedando toda la segunda vuelta. Encadenamos dos derrotas y un parón por COVID y 10/12 días aislados y se nos cortó la racha. Luego no conseguimos puntuar. Nos dejamos ir en el último tramo, aunque no habíamos descendido matemáticamente, pero psicológicamente estábamos fuera. Anímicamente nos costó y nos pasó factura".

Al UMA Antequera le espera una categoría de plata ilusionante, a la que también bajaron el Peñíscola y el O Parrulo. "Nosotros sabemos que el año que viene es ilusionante, comienza un nuevo proyecto que espero que sea corto para subir a Primera, nosotros tenemos que ir partido a partido", asegura el jugador malagueño, que no rehuye los objetivos: "Es muy complicado, pero tenemos nuestra experiencia, no es la primera vez que estamos en esta situación. Con una ilusión tremenda por afrontar la próxima temporada con la mayor ilusión y queremos demostrar que somos jugadores de Primera".

Proyecto nuevo, comandante nuevo. Moli, por primera vez en los últimos 30 años, no estará en el banquillo. Será el director deportivo. Su lugar lo ocupará Tete. "La línea básicamente es la misma porque Tete es hijo deportivo de Moli. Moli fue el descubridor de Tete, pero cada maestrillo tiene su librillo. Tete dará una nueva identidad y con Crispi va a hacer un tándem perfecto. Yo estoy muy ilusionado porque son jugadores muy experimentados, los dos internacionales y dejaron su sello en el UMA", explica Miguel Conde, que le da el valor que tiene al fichaje de Burrito: "Es un jugador con un prestigio dentro de la liga, no sólo dentro de Málaga donde es el estandarte. Es un jugadorazo. Para nosotros que apueste por el equipo es increíble, yo lo tengo como un referente. Verlo dentro me llena de satisfacción, estamos haciendo las cosas bien. Es un paso muy importante. Porque es un jugador que es de Málaga y es el buque insignia, va a hacer que toda la provincia esté con nosotros".

Uno de los pilares que mantiene al BeSoccer CD UMA Antequera es la Diputación de Málaga, que es patrocinador del club antequerano. La Diputación ayudó en una temporada complicada en lo económico con dotación de material deportivo, así como sanitario con mascarillas y gel hidroalcohólico. "Es imprescindible, se vuelca con nosotros", admite Miguel Conde, que ha encontrado en Antequera su lugar: "Es difícil de explicar, he encontrado mi sitio, se me quiere, se me respeta y cumplo en el campo. Tete sigue apostando por mí, la directiva cuenta con mi opinión. Intento ser un referente en el vestuario. Estoy mejorando mucho como jugador y como líder".

