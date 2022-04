Momo González termina su etapa con Javi Rico

La separación de Álex Ruiz y Franco Stupaczuk desencadenó en un carrusel de separación de parejas en las que se vio afectado también otro jugador de la provincia. Momo González termina su etapa al lado de Javi Rico, con el que ha estado compitiendo en el último año y medio. Una unión fructífera en la pasada temporada, aunque sin el objetivo de meterse entre las ocho primeras parejas del mundo, que en la presente le estaba costando tener continuidad.

En todas las pruebas del World Padel Tour (Miami, Reus, Vigo y Alicante) hicieron tres octavos de final y una vez dieciseisavos (se retiraron por lesión del valenciano). En el Qatar Major 2022 sí cumplieron y fueron eliminados en cuartos por la pareja campeona Di Nenno-Paquito. Pero resultados insuficientes en un balance general. Ambos lo anunciaban por redes sociales. "Buenas a todos. Javi y yo no continuaremos jugando juntos. Ha sido un año y medio increíble, no sabéis la suerte que es jugar con un gran amigo como lo eres tú, Javi. He disfrutado como nadie y siempre te voy a estar agradecido por el equipo que hemos formado juntos. Solo puedo y quiero desearte lo mejor siempre, de aquí en adelante amigo. ¡Muchas gracias a todos por el apoyo, pronto anunciaré mi compañero!", escribía el antequerano.

"Gracias por compartir este año y medio conmigo momia. Ha sido un auténtico placer. Momo González te deseo lo mejor para el futuro", publicaba Javi Rico. Ahora está por ver quien será el compañero del malagueño y es que hay otra pareja importante que se rompió como la de Lucho Capra y Javi Ruiz. Stupa ya anunció que continuará su trayectoria con Pablo Lima. Libre todavía sigue el alhaurino Álex Ruiz. Se abre un panorama interesante para Momo González, que a sus 25 años quiere seguir con esa progresión que vislumbró hace unos meses. Jugó una final del World Padel Tour, ganó dos Challenger y disputó el Master Final. Con España se proclamó campeón del mundo. Ahora es el 16 del mundo.