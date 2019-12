En la segunda mitad de los años 90, España dominó el maratón mundial, tiempos seguramente irrepetibles en los que los dos mejores maratonianos del mundo eran españoles, Martín Fiz y Abel Antón. Desde 1995 a 1999 encadenaron tres oros Mundiales, uno Fiz (1995) y dos Antón (1997 y 1999), con un duelo histórico en 1997 en Atenas con sprint final para hacerse con el oro que, 22 años después, sigue rondando sus cabezas.

Los embajadores del maratón han visto crecer la prueba, como explicaba Martín Fiz. "Es la octava edición en la que estoy aquí, he visto nacer a este bebé, le hemos dado de mamar, ha llovido y ha llegado a un nivel bastante fuerte, espero que no me echéis ahora. Pero la organización no me deja desquitarme de lo de Atenas, porque me pone como libre para hacer 3 horas y 15 minutos y a Abel lo pone para 3 horas justas", bromeaba el legendario atleta vitoriano, que explicaba una curiosa anécdota familiar para explicar su vinculación con Málaga: "Mi hijo tiene 25 años. Ni mi mujer ni yo, tampoco su mujer, tiene vinculación con Málaga. Pero ha decidido que el 25 de julio se va a casar en Málaga. Así que igual mi hijo me hace abuelo de un malagueño".

"Martin está muy bromista, espero estar en la boda y seguro que disfrutaremos, espero que nos traten bien", respondía Antón con ese pique: "Es que no se olvida de Atenas...". "Es una relación especial con Málaga, de muchos años, estamos orgullosos de ser embajadores y ver crecer la prueba, orgullosos de que sea de las más importantes de España y ojalá, pronto, del mundo. Que Zúrich la patrocine, como hace con las mejores, es un detalle. Hay muchas actividades paralelas para promocionar y patrocinar la prueba y las calidades de Málaga. Estamos orgullosos de que vaya a más y ojalá veamos en 8-10 años que haya 15 o 20 mil atletas. El clima es algo increíble. Salí de Soria con 3-4 grados y mucho frío y llegamos aquí con 15. Es una bendición, ese cambio de temperatura se agradece, hay que disfrutar del entorno y ojalá haga marca el campeón".