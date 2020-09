Una plantilla para la historia: las 16 heroínas del Rincón Fertilidad campeón

Siempre se recordará a la plantilla del Rincón Fertilidad Málaga que ganó la Copa de la Reina en Alhaurín de la Torre. Sus nombres están grabados a fuego en la historia del club malagueño. 16 heroínas que lo llevaron a lo más alto, a las que también habría que añadir a Marta Vidal y Marina Martín. Un pedazo también es suyo.

Y a todos los que ponen las condiciones para que ellas brillen en la pista. Empezando por Suso Gallardo y su equipo de trabajo, compuesto por Juan Cortés, Sergio Valenzuela, José Luis Parra, Alberto Cuevas y Alberto Rubio. Por encima, Manolo Rincón y Pepa Moreno. Sin olvidar a Carmen Morales de Setién, precursora de todo.

Precisamente es el entrenador, en el cargo desde hace un año y dos meses, el que analiza a este grupo campeón, una a una:

Estela Doiro

"Magia, trabajo, esfuerzo, profesional al 220%. Un sueño y un privilegio entrenarla".

Silvia Arderius

"Magia multiplicada por 100. Si algo la define es magia, alegría, dinamismo, juego, buen rollo... Diría que es balonmano en estado puro".

Sole López

"La capi es todo. Es una hermana, una amiga. Es todo. Es mucho más que una capitana, es familia".

Sara Bravo

"Nos va a sorprender muchísimo, con mucha calidad. Es muy graciosa, tiene muchos galones y ganas de demostrar cosas".

Bárbara Piñeira

"Es calidad en estado puro, templanza. Es increíble que una niña con 18 años tenga ese temple. Tiene magia. Si se centra y sigue trabajando pronto estará donde ella quiera".

Rocío Campigli

"La gorda como le digo cariñosamente es un amor. Es la jugadora que todo entrenador querría tener porque se adapta a todos los sistemas, todo le viene bien. Es magnífica".

María Pérez

"Otra niña bonita del barrio y de la cantera. Hay muchas expectativas. Luchadora y currante como nadie, se ha ganado todo lo que tiene gracias a su esfuerzo. Te diría que incluso futura capitana de este equipo el día de mañana".

Almudena Gutiérrez

"Futuro, futuro prometedor. Unas condiciones espectaculares y viene apretando por debajo una niña que nos va a dar muchas alegrías".

Espe López

"Es la niña bonita. Siempre digo que es mi gemela favorita y Sole se enfada. Lleva el 20 por mí. Es verdad que le echo muchas broncas, pero es la niña bonita. Costó convencerla de que estaba a este nivel".

Laura Sánchez

"Puro corazón y futuro malagueño".

Isa Medeiros

"Calidad en estado puro. Muy peligrosa cuando se enfada, pero mucha calidad en sus manos".

Desi Segado

"Una tía que ha madurado después de tres años. No quería venir y por fin ha madurado y quiere coger el tren".

Merche Castellanos

El muro. Me debía una Copa de la Reina cuando me paró el penalti en las semifinales de 2018. Lo primero que hizo cuando me iba a dar un soponcio recién ganada la Copa fue decírmelo y se fue tan tranquila al vestuario".

Rocío Rojas

"Creo que tiene una magnífica proyección y el día que asimile que tiene esa calidad se va a comer el mundo sea aquí o en otro lado".

Virgnia Fernández

"Nuestra titi, es todo corazón, familia, todo. Es alegría, es un espectáculo en todos los sentidos. Muy contento tenerla de vuelta, tener a alguien de la casa es clave".

Paula García

"Es mi amor/odio, ahora hay más amor. De las mejores pivotes de España cuando está bien. Un pilar fundamental para el equipo y para mí".