Primer fichaje del UMA Antequera para Primera División

El BeSoccer CD UMA Antequera sigue avanzando con la planificación de la temporada 2022/2023 y, una vez desvelada la campaña de abonados y anunciadas varias renovaciones, llega el momento de dar a conocer el primer fichaje. El club ha alcanzado un acuerdo con Pablo Ordóñez Jiménez para que se ponga a las órdenes de Tete tras finalizar una etapa de siete años en el Jaén Paraíso Interior FS. Se formó como jugador en el conjunto amarillo y las dos últimas campañas militó en el Software DELSOL Mengíbar, el club de su localidad natal y con el que ha debutado en Segunda División disputando un total de 50 partidos y marcando 15 goles. En el último campeonato liguero mostró su mejor rendimiento 11 tantos en 31 encuentros.

Pablo Ordóñez, ala diestro de 20 años, es uno de los talentos emergentes del fútbol sala nacional que tiene, en la escuadra verde, la oportunidad de debutar en la máxima categoría y continuar aumentando su desarrollo deportivo al máximo nivel. Es un habitual en las categorías inferiores de la selección y ya ha participado con la sub 21. El jugador jiennense ha recibido la citación de Albert Canillas para preparar el Europeo sub 19 que se disputará en septiembre en el Pabellón Olivo Arena de Jaén y se concentrará el 18 de julio en la Ciudad Deportiva de Las Rozas y, desde Madrid, pondrá rumbo a Brasil con el combinado nacional para disputar varios encuentros amistosos.

El ala de Mengíbar ya ha dejado sus primeras palabras como nuevo miembro del equipo antequerano tras pasar el reconocimiento médico en las instalaciones en el Hospital Chip de Málaga junto al doctor Abel Gomez Cáceres. “Mi objetivo, este año, era dar el salto a Primera División y he elegido muy bien. Un club como el UMA es cercano, se ve como una familia y me han recibido genial desde el primer momento. Pablo Ramírez me habló del club y no me pensé ni dos veces venir”. El primer refuerzo del curso 2022/2023, por otro lado, apunta lo que puede aportar en la pista. “Me considero un jugador de equipo, estoy para lo que me diga el míster y me gusta mucho el uno contra uno e intentaré que me salgan bien las jugadas”.

Antes de incorporarse a la disciplina universitaria para comenzar la pretemporada y ponerse a las órdenes de Tete, Pablo Ordóñez estará concentrado con el combinado nacional sub 19. “El sueño de todo jugador es vestir la camiseta de la selección y, cada vez que recibo una llamada, lo siento como la primera vez y la afronto con muchas ganas e ilusión”. Por otro lado, la cara nueva del plantel verde ha querido dejar un mensaje a los aficionados para pedirles su apoyo. “Tras haber conseguido el ascenso y la Copa del Rey, este es el año en el que todos creemos que vamos a conseguir el objetivo, que es permanecer en Primera, y os necesitamos más que nunca”, matiza.