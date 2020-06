El Trops Málaga le da la alternativa al joven Zapico

No cabe duda de que el Trops Málaga quiere rejuvenecer el equipo para la próxima temporada. Y es que, a los fichajes de Carlos González y Lamarca, ambos de 19 años, y de Consuegra, de 23, se suma la incorporación de Álvaro Duarte Zapico, nacido hace 18 años en Asturias, concretamente, en Oviedo, el 29 de enero de 2002, aunque ya la pasada campaña militó en el conjunto juvenil del Trops. Por tanto, se trata de un ascenso meteórico del joven promesa, toda vez que, en su primera participación en categoría senior, formará parte del cuadro de División de Honor Plata.

Zapico, que juega en la posición de extremo derecho, se formó deportivamente en el colegio de los Hermanos Maristas de León, cuna del Ademar de la Liga Asobal. Fue en el Ademarista donde jugó hasta categoría cadete. Sin embargo, el traslado de su familia a Málaga posibilitó que continuara su proceso formativo en el cadete del colegio Los Olivos. Y de ahí, al Club Balonmano Málaga, hasta que fue fichado la pasada temporada por el Trops Málaga para su equipo de División de Honor juvenil, siendo el jugador referencia de la escuadra albiceleste, con 135 goles anotados en 15 encuentros. No obstante, sus cualidades en la cancha le llevaron, igualmente, a hacer la pretemporada el pasado verano con el primer equipo y llegó a debutar en la Copa de Andalucía con tan solo 17 años. En este torneo, en el que participan solo los equipos andaluces de División de Honor Plata y el Ángel Ximénez-Avia de Asobal, anotó 23 goles en seis envites, lo que deja a las claras el desparpajo y la calidad del jugador, pese a su juventud.

Álvaro Zapico, de 1.80 metros de altura y 70 kilos de peso, también ha sido un asiduo con las selecciones de Castilla y León y Andalucía, con las que ha disputado hasta seis campeonatos de España, tres con la territorial castellano-leonesa y otras tantas con la andaluza, y tiene entre sus títulos, a nivel de clubes, el torneo liguero infantil de Castilla y León y el juvenil de Andalucía, este último siendo jugador de primer año. Además, Zapico he venido siendo convocado a lo largo de la pasada campaña por la Real Federación Española de Balonmano para participar en las jornadas de tecnificación con los Hispanos juveniles.

El extremo zurdo explicó, tras conocer la noticia de que jugará con la primera plantilla, que se siente "afortunado", definió. "Cuando el presidente me lo comentó, me hizo mucha ilusión. Me hace muy feliz y estoy con muchas ganas", expresó Zapico. Asimismo, el joven jugador reveló que formar parte del primer equipo "era un deseo que tenía en mente desde que llegué el año pasado al juvenil. Quiero jugar al máximo nivel con este club, en Plata, con el que es el primer equipo de la ciudad de Málaga", insistió Zapico, quien anunció que lo dará todo "para ilusionar a la afición, ya no solo con mi nivel de juego, sino también con el de mis compañeros, porque, entre todos, haremos que la gente en Málaga vuelva a engancharse al balonmano. Para ello, queremos hacer una buena temporada para acabar de la mejor manera posible", subrayó el nuevo integrante de la escuadra sénior del Trops Málaga.

Por su parte, el técnico del cuadro albiceleste, Daniel Ibáñez, quiso sumarse a las felicitaciones de Zapico "por su ascenso al primer equipo" y explicó que se trata de un jugador "al que conozco desde su etapa infantil, ya que coincidimos en la selección de Castilla y León", recordó. "Este chico siempre ha tenido algo especial. Así que, poder contar con él, que viene de la cantera, pues el año pasado estuvo en nuestro juvenil, es un ejemplo claro para los que vienen por detrás. Eso es lo que buscamos", manifestó en referencia a los equipos de la base. "A pesar de la juventud de Álvaro, se trata de un jugador que dentro del 40x20 tiene mucha soltura y desparpajo, y es, además, descarado. Estoy seguro de que nos ayudará y poco a poco irá cogiendo galones", afirmó el entrenador, quien se mostró "muy contento" con el plantel que tendrá para afrontar la segunda temporada del Trops Málaga en la segunda categoría del balonmano nacional.