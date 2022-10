"A veces nos miran como una banda de enanas..."

El Costa del Sol estará este próximo martes en el sorteo de la tercera ronda de la EHF European League, la última eliminatoria antes de la fase de grupos con los 16 mejores equipos de la segunda competición continental en el escalafón. Fue una gesta lo que consiguió el equipo malagueño, ante un rival que multiplicaba en casi una decena de veces el presupuesto costasoleño. Se vivieron momentos de tensión, un error en el acta (asumido a posteriori por el delegado de la EHF) sacó a Isa Medeiros e invalidó un gol, varias exclusiones y expulsiones... A todo ello se sobrepuso, en comunión con un Carranque entregado, se sobrepuso el equipo dirigido por Suso Gallardo, que valoraba el triunfo. "Sabíamos que no iba a ser fácil, pero no imaginábamos tantos contratiempos extradeportivos. Es la segunda competición europea, un rival que domina la liga rumana, que venía de ganarle a equipos de Champions, con jugadoras internacionales.... Es un hito más de lo que está viviendo este club. Hubo un error en el acta, quitaron un gol, cogieron el camino del medio. Pero siempre está el resto de la plantilla, juegue quien juegue va a dar la cara", analizaba el técnico malagueño.

"Esta gente tiene siete veces nuestro presupuesto, pero en ganas, ilusión y trabajo no nos va a ganar nadie. Si tenemos la suerte de que la vuelta se juegue en Carranque pues es una pasada. Tenemos al jugador ocho ahí siempre. Queda un partido antes del parón para el Europeo contra Elche. La Liga este año es clave con los play off, nadie se deja nada, todo el mundo lo pelea todo. Así que tenemos que irnos con los deberes más que hechos", cerraba el técnico.

Rocío Campigli, que también fue expulsada con tres exclusiones, decía que "no jugaba un partido así con tantas cosas desde hace mucho tiempo. No lo vamos a olvidar. El marcador siempre estuvo de nuestro lado, tuvimos mucha disciplina para controlar el tiempo y las adversidades. Pasó de todo, no me quiero enojar con los árbitros, son humanos también, fallaron como nosotros hicimos nuestros errores. Por momentos estuvo más sucio, pero no dejamos de disfrutar e impedimos que la actuación de ellos nos sacara del partido", decía la pivote argentina: "Nos hacemos respetas en Carranque y en sus pistas. A lo mejor algunos equipos nos subestiman. Pero tenemos calidad individual y colectiva. Aunque nos pongan jugadores más grandes, de más peso y con más lanzamientos. A veces nos miran como una banda de enanas... Ahora nos olvidamos de Europa en un tiempo y nos concentramos en el partido del domingo para preparar mejor y descansar. Fue intenso a nivel físico y emocional, pero es importante ir al parón tranquilas, sanar lesiones y que venga la segunda parte del año con todo".

Por último, Silvia Arderius, que lideró al equipo con su magia, dijo que "fue un partidazo, en este nivel de comunión con la grada y en el juego somos un rival muy difícil para cualquiera. No creo que fuera un mal arbitraje y nos perjudicara, pero lo que nos desconcertó fue la diferencia de criterio entre la primera y segunda parte, como jugadora te lía. Tantos parones, el tema del acta... Te saca del partido a veces, pero lo evitamos. Empezamos la segunda parte mal y cuando nos quedamos con cuatro es cuando vamos para arriba. Somos un equipo muy emocional y estas situaciones las controlamos bien. Gracias a todos los que vinieron. A este nivel de público apretando es muy fácil meternos en partido y empujar y muy difícil ganar aquí", decía la internacional española.