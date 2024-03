Cómo ver en TV el Israel - Islanda para ir a la Eurocopa 2024

Semana de selecciones y equipos del primer nivel y otros no tantose juegan los últimos billetes para Alemania 2024. Este jueves 21 de marzo comienzan los partidos de la repesca para estar en la próxima Eurocopa que arrancará el 14 de junio de 2024. De las 24 selecciones que participarán en el torneo, ya hay 21 que tienen asegurado su billete: España, Alemania, Escocia, Hungría, Suiza, Croacia, Italia, Albania, Eslovenia, Dinamarca, Serbia, Inglaterra, Países Bajos, Austria, Francia, Bélgica, Eslovaquia, Rumanía, Turquía, Portugal y República Checa. Quedan tres pases más y doce selecciones pelearán por estar en el torneo.

Cómo funciona la repesca

Doce de las selecciones que no lograron clasificarse como primera y segunda de sus respectivos grupos tendrán que pasar por la repesca. Estos doce equipos se seleccionaron en función de su rendimiento en la Nations League 2022-23: tenían acceso asegurado a la repesca las primeras de grupo de las Ligas A, B y C (cuatro por división), pero si ya se estaban clasificadas serían sustituidas por el siguiente país mejor clasificado de su liga. Es decir, como Polonia y Gales, por ejemplo, fueron las únicas de la Liga A que no se clasificaron, se aseguraron su plaza en el playoff a pesar de terminar entre las últimas de su división, mientras que Israel y Bosnia, que fueron campeonas en la Liga B, tenían asegurado el estar en la repesca antes de empezar la fase de clasificación. Por su parte, Estonia, campeona de la Liga D, también estará en la repesca porque hubo menos de cuatro selecciones de la Liga A en la repesca y por tanto, quedaba una plaza vacía .

Los 12 equipos estarán divididos en tres rutas distintas. Cada una de estas conlleva un pase para la Eurocopa, por lo que ganador de cada cuadro estará en Alemania 2024. Para conocer al líder de cada cuadro, los equipos tendrán que enfrentarse en un cruce de eliminación a partido único en formato de semifinal y final. Las semifinales se jugarán en las sedes de los equipos con mejor clasificación en la Nations League. Los ganadores de cada encuentro se enfrentarán entre sí en una sede predeterminada por sorteo. Por tanto, las selecciones que disputarán este playoff son Polonia, Estonia, Gales y Finlandia (Ruta A); Israel, Islandia, Bosnia y Ucrania (Ruta B); y Georgia, Luxemburgo, Grecia y Kazajistán (Ruta C).

Así llegan los equipos

Israel se quedó a las puertas de la clasificación automática, al terminar sólo dos puntos por detrás de Suiza en un reñido Grupo I, pero ha demostrado su temple bajo presión en los últimos años, especialmente al conseguir el ascenso a la Liga A para la próxima edición de la Nations League al ganar su grupo de la Liga B 2022/23.

Estas selecciones empataron a 2-2 en sus dos enfrentamientos en esa competición, por lo que es probable que se produzca otro reñido encuentro en Budapest. Islandia prorrogó el contrato de Åge Hareide en enero y el seleccionador insiste en que sus pupilos llegarán a la fase final de la EURO. "Nuestro objetivo es el play-off contra Israel", declaró. "Vamos a ir a Alemania. Tengo mucha fe en el equipo y en los jugadores. Son un grupo con talento y ambición, la plantilla y el entramado del equipo son de primera clase, y podemos conseguir resultados con solidaridad y una buena organización"

Fecha y horario

El Israel-Islandia de la repesca para ir a la Eurocopa 2024 se juega este jueves 21 de marzo a las 20:45 horas en el Szusza Ferenc Stadion de Budapest (Hungría) por la guerra de Gaza.

Cómo y dónde ver en TV

Todos los cruces de las semifinales de los 'playoffs' de respesca para la Eurocopa 2024 se podrán ver en UEFA TV.