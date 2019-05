Adelante Málaga, confluencia de IU y Podemos, ha iniciado este jueves la campaña para las próximas elecciones del 26M "con la firme convicción de cambiar Málaga para su gente".

Más información Las claves para la Alcaldía de Málaga en el 26-M

El candidato a la Alcaldía, Eduardo Zorrilla, ha asegurado: "Comenzamos la campaña cargados de optimismo y energía, porque es lo que nos transmite la gente en los actos, los debates, en la calle".

Zorrilla ha mostrado de nuevo su alegría por los resultados en los comicios nacionales y se ha declarado convencido de que esos resultados se verán reflejados en la capital para conseguir "un gobierno progresista de izquierdas".

"Con esa ilusión empezamos nuestra campaña. Esto se ha conseguido gracias a las mujeres, que no querían retroceder en derechos, gracias a los jóvenes, que no querían volver a una España de blanco y negro, a los trabajadores y autónomos, que no quieren seguir siendo castigados por las políticas liberales y de derechas", ha comentado.

Durante el acto, el candidato a la Alcaldía ha hecho un llamamiento para un conseguir un "una Málaga donde haya oportunidades de trabajo digno, de vivienda, una Málaga más sostenible, más verde, más respirable, donde la mayoría pueda vivir".

"Y lo vamos a conseguir, Málaga merece ese cambio, merece otra persona en la Alcaldía", ha matizado.