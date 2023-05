Más allá del Centro: ¿Qué proponen los partidos para los barrios de Málaga?

Lo fácil, en esto de hacer promesas de cara a las elecciones, suele ser prometer reformas en La Alameda, el Guadalmedina, ampliación del metro, un edificio u otro en Plaza de la Merced o solucionar algún problema pendiente de Gibralfaro o La Alcazaba. El Centro, como corazón de la ciudad, que bombea y recoge a todos en algún momento siempre es significativo y común. Aglutina las mejores opiniones de casi todos.

Pero, ¿qué pasa cuando llegamos a los barrios? No es difícil a poco que se busque, leer o escuchar a los candidatos hablar de revitalizar los barrios, crear nuevas centralidades o volver a los barrios más olvidados. Pero, ¿qué plantea y en qué barrio cada uno de los partidos?

PP

El extenso programa político del PP presentado este viernes, hay uno de los siete apartados, el cuarto, en el que desgranan las medidas a efectuar barrio por barrio. En ellas, se destacan cada uno de los distritos qué pretenden desarrollar. O, mejor dicho, continuar porque muchas hablan de seguir gestionando o son medidas ya conocidas.

Entre ellas están el impulso (privados mediante) del Parque de Repsol, la remodelación de los paseos marítimos de El Palo, Pedregalejo y Baños del Carmen, el CaixaFórum frente a la Comisaría de Policía en Cruz de Humilladero, la transformación –ya en curso– de la fábrica de Salyt, o un centro de deporte al aire libre en Teatinos.

Tras el anuncio de CaixaFórum, el PP se olvida de Distrito 6 y centra la reconversión de la prisión de Cruz de Humilladero en centro educativo (aunque también cultural). Otro centro de este tipo pretenden impulsar en El Limonar y no se olvidan del Club de Rafa Nadal que quieren traer junto al Carpena. En general, línea continuista de los populares para los barrios, que no se olvidan de las cápsulas de estudio del alcalde y mantienen la idea de las nuevas centralidades, apostando por el Plan Litoral.

PSOE

Los socialistas aún no han hecho público su programa, pero ya se han podido desprender algunas de las medidas que prometen llevar a cabo. Dani Pérez, oriundo de Miraflores de los Ángeles, va haciendo gala de querer convertirse en el "alcalde de los barrios" y entre sus ideas fuerza está la de que los barrios dejen de ser "la Málaga olvidada" para que pasen a ser "la Málaga habitable". Sin duda, su política estrella, la de construir 10.000 VPO está encaminada a bajar el precio de la vivienda en los distritos más poblados, pero no es la única con la que busca atraer el votante que no vive en el Centro.

Entre ellas, quiere elevar el porcentaje de los presupuestos participativos para que sean los propios vecinos qué necesitan en sus distritos. No podemos olvidar el que parecía que iba a ser su eslogan de campaña, hasta que viró a la vivienda: "Quiero mi barrio como calle Larios", hurgando sobre la suciedad que, aseguran, se acumula en los barrios por un mal sistema de limpieza. De la mano van el aumento de zonas verdes, un plan de control de plagas, las mejoras del transporte urbano para conectar de forma más eficiente y llegar a más sitios. También prometen la creación de 100 nuevas plazas de bombero y el aumento de la policía de barrio.

Con Málaga (IU+Podemos)

Las propuestas de Con Málaga (la confluencia que encabezan Izquierda Unida y Podemos) parten de varios pilares fundamentales: cultura, espacios verdes, cuidados y movilidad. En ese sentido apuestan por la creación de un Gran Parque Urbano en todos los terrenos de Repsol. También pretenden recuperar la cárcel de Cruz de Humilladero como centro cultural. No es el único edificio al que quieren dar ese fin, la antigua discoteca Bobby Logan también está entre los proyectos a realizar de la coalición.

Junto al Hospital Civil quieren crear otro gran parque, que sería el segundo de los ejemplos verdes de su programa para los barrios. En todos los distritos planean la mejora de los carriles bici y en muchos de ellos plantean la creación de aparcamientos disuasorios. Como el PP, plantean la remodelación de los paseos marítimos de la zona Este, la rehabilitación del acueducto de San Telmo o el impulso de Arraijanal.

Ciudadanos

Los liberales se han pasado la última parte del mandato señalando los puntos de los barrios en los que quieren actuar. Con especial incidencia en Teatinos y el Este (los dos distritos con más propuestas en su programa), tienen un ramillete de propuestas para todos los barrios, con mucha atención a la mejora de las comunicaciones por el transporte público. También dan mucha importancia a la creación de pistas deportivas.

Llama la atención el bus turístico por los negocios hosteleros típicos de El Palo y Pedregalejo que quieren impulsar. A esto se suma un pabellón para gimnasia artística en la Virreina, la reforestación de Monte Coronado, mayor parque posible al menor coste en Repsol, el nuevo pabellón siguiendo el modelo Wizink Center junto al Fycma, un polo cultural y de creación en la cárcel de Cruz de Humilladero. En Huelin apuestan ahora por la eliminación de la Zona Azul y por decretarla Zona Acústicamente Saturada.

También pretenden crear un nuevo puente sobre el río Campanillas que dé un nuevo acceso al distrito y la eliminación definitiva de Los Asperones. En Teatinos, al igual que el PP, potencian distintas zonas deportivas, una nueva biblioteca o un parque en Frank Capra.

Vox

El partido verde presenta el más escueto de los programas electorales: 10 líneas maestras que se parecen demasiado en todos los municipios en los que se presentan. En Málaga, según el documento que presentan, sólo dos de estos hacen mención específica a los barrios.

En el primero hablan de recuperar los barrios; "impulsaremos un plan de choque de limpieza de aceras, contenedores y grafitis en paredes y mobiliario urbano. Recuperaremos y modernizaremos los mercados de abastos, galerías comerciales y comercios de barrio. Proyectaremos más zonas verdes y jardines. Elaboraremos un plan municipal de instalaciones deportivas en los barrios atendiendo a las necesidades de los vecinos. Apoyaremos el deporte local y a los equipos de barrio. Fomentaremos actividades de ocio saludable y deporte para familias y mayores".

También apuntan a aumentar la seguridad en los barrios. En este punto han hecho mucha fuerza, sobre todo, tras los últimos tiroteos en Palma-Palmilla. Así, aseguran que aumentarán el número de policías locales, crearán una oficina anti okupación, impedirán la creación del Centro de Menores en Jarazmín o trasladarán el albergue de calle Donoso Cortés.