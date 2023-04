El alcalde de Málaga da pistas sobre su lista: continuista y fecha límite el 18 de abril

Cuenta atrás para conocer los nombres que irán detrás de Francisco de la Torre, actual alcalde y candidato a revalidar el bastón de mando, en las listas populares para las elecciones municipales. De la Torre viene dando largas en los últimos días a los periodistas cada vez que preguntan por esto, pero su coordinadora de campaña, Elisa Pérez de Siles, ha acortado un poco la espera.

Si se venía apuntando al 23 de abril como el último día para presentar las selección de nombres, este lunes la popular ha asegurado que el 18 de abril, el próximo lunes, deberán enviar la relación a la ejecutiva nacional para que le dé el visto bueno.

"No vamos a ir por delante del resto de municipios, iremos en el mismo plazo que el resto de España", ha dicho De la Torre, a la vez que apuntaba que siguen "en ello, para hacer la mejor lista posible". Así, ha apuntado que cuenta con "los que quieran seguir [de los actuales concejales], que en principio son la mayoría, con la incorporación de algunos que puedan fortalecer".

Pese a ello, ha apuntado que "no he tenido aún tiempo de llamar a todos los concejales" para hablar de su voluntad de continuar, sin precisar si ha hecho ya algún contacto entre los nuevos fichajes que se esperan, "esas cosas se cuentan al final".

Renovación en las listas

El último en bajarse del carro de los nombres a repetir fue José del Río, actual concejal de Movilidad, si bien no es la primera baja que sentirá el PP respecto a las listas que presentó en 2019. La que fuera número 2, Susana Carillo, ya ha afirmado en reiteradas ocasiones que su nombre no volverá a situarse entre los candidatos a asiento en el Salón de Plenos por el PP. Carillo, que incluso ha tenido que suplir las funciones del alcalde en diversas ocasiones, retorna a la empresa privada, más concretamente a Endesa. Aunque últimamente deja abierta una ventana en conversaciones privadas, "si el alcalde me lo pide...".

Hace un mes era Luis Verde el que anunciaba su renuncia, para adentrarse en un proyecto empresarial en el sector privado. A esto hay que sumar las dos bajas de Ruth Sarabia y Gemma del Corral el pasado verano para asumir sendas delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía.

Si a esto se le suma que, al menos un par de nombres están discutidos en las quinielas, la lista de nombres que se presenten por las listas populares puede cambiar al menos en la mitad de los primeros catorce puestos respecto a las que se presentaron en 2019.