José del Río, concejal de Movilidad de Málaga, no repetirá en las próximas elecciones

José del Río, concejal de Movilidad y de Churriana del Ayuntamiento de Málaga en el último mandato, anuncia que no volverá a presentarse en las listas por el Partido Popular de para las próximas elecciones municipales. Entre lágrimas, Del Río ha anunciado que se retira para dedicar tiempo a su familia y, en parte, a la empresa que regenta.

Rodeado de concejales y miembros de los distintos equipos de los que ha formado parte en sus distintas etapas en el gobierno municipal, Del Río ha hecho un repaso de sus 23 años en el equipo de gobierno capitaneado por Francisco de la Torre, aunque en un primer momento fue llamado a formar parte de las listas de Celia Villalobos. "Parece que fue ayer cuando me llamaron Mariví Romero y Victor González para que me sumase a las listas hace 23 años".

A renglón seguido ha agradecido a todos los equipos con los que ha trabajado, "no entiendo la política como algo individual, el individualismo tiene poca trascendencia, no tengo más remedio que decir que un concejal si no está respaldado y ayudado y aconsejado por los equipos técnicos que nos acompañan difícilmente harían la labor que desempeñan".

También ha recordado múltiples anécdotas con el alcalde, Francisco de la Torre, "el que quiera tornarle el pulso está perdido, por agotamiento le gana", ha apuntado en referencia a la dedicación del regidor que ha dicho que es el "mejor alcalde que Málaga ha tenido, tiene y tendrá".

Prueba del tesón del regidor, Del Río ha recordado un "Día del Pedal, en el que a alguien le dio por decir: 'vamos a esprintar' y no había quien cogiera al alcalde a sus setenta y tantos años en su afán por llegar el primero". Sobre una bici también ha recordado la anécdota de la caída en la inauguración de un skatepark, "pero pese a ello, acabó en primera posición tras levantarse como si nada hubiera pasado".

Devolviendo el guante, el alcalde ha reconocido el trabajo del edil y asegurado que "entiende su decisión de querer dedicar más tiempo a su familia y a su empresa, agradezco el tiempo robado por una dedeciación full time". Además, ha valorado su "experiencia y valor inmenso", sobre todo "en el trabajo de distrito, que es donde de verdad se hace política local más que en las distintas áreas".

Renovación en las listas

No es la primera baja que sentirá el PP respecto a las listas que presentó en 2019. La que fuera número 2, Susana Carillo, ya ha afirmado en reiteradas ocasiones que su nombre no volverá a situarse entre los candidatos a asiento en el Salón de Plenos por el PP. Carillo, que incluso ha tenido que suplir las funciones del alcalde en diversas ocasiones, retorna a la empresa privada, más concretamente a Endesa.

Hace un mes era Luis Verde el que anunciaba su renuncia, para adentrarse en un proyecto empresarial en el sector privado. A esto hay que sumar las dos bajas de Ruth Sarabia y Gemma del Corral el pasado verano para asumir sendas delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía.

Si a esto se le suma que, al menos un par de nombres están discutidos en las quinielas, la lista de nombres que se presenten por las listas populares puede cambiar al menos en la mitad de los primeros catorce puestos respecto a las que se presentaron en 2019.

Respecto a las listas, que aún son una incógnita, el alcalde no ha soltado prenda, "ahora estoy al día a día, las listas cuando toquen".