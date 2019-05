José María García Urbano no necesita presentación. Ha sido el alcalde más votado de España con casi el 70% de los votos. No solo ha revalidado su tercera mayoría absoluta consecutiva en Estepona sino que lo ha hecho mejorando los resultados, pasando de 17 a 21 concejales, dejando prácticamente fuera de la Corporación a la oposición.

–Imagino que no pararán de lloverle felicitaciones.

–La verdad es que mi equipo y yo nos sentimos muy satisfechos y muy agradecidos. Cuando la gente te da un respaldo tan amplio uno no puede menos que ser agradecido. Es la prueba de que el tipo de gestión que se hace en esta ciudad es comúnmente aceptada y que el modelo de ciudad que propusimos hace ocho años ha ido dando sus frutos.

–¿Ha recibido llamadas de la dirección general del partido para felicitarle?

–Pues tuve contacto directo inmediato con el presidente provincial y al día siguiente con el presidente regional, con el presidente nacional y con algún miembro más de la junta directiva nacional. Están muy contentos con el resultado de la provincia en general pero especialmente contentos con que el alcalde más votado de España sea del PP.

"El multipartidismo es lo más ineficiente que existe para la política municipal. Si es de un solo partido mejor"

–Usted no es un político al uso, ¿se considera una referencia dentro del partido?

–Bueno, yo soy alcalde de Estepona. Me han elegido para ser alcalde de Estepona y mi sitio de momento está aquí. Cualquier otra opción que el partido pudiera plantearme yo lo podría aceptar siempre y cuando lo pueda compatibilizar con la alcaldía de Estepona.

–Dígame, ¿le habría gustado ser el número 2 del PP de Málaga?

–Cuando Paco de la Torre me formuló esa idea yo me sentí muy honrado, más que honrado, de que el alcalde con más prestigio de toda España se fijara en mí para acompañarlo en la lista. Para mí fue un alto honor que se lo agradeceré siempre pero mi sitio estaba y está en Estepona.

–¿Por qué en Estepona no ha habido fragmentación del voto?

–Yo no diría que aquí no ha habido fragmentación del voto. En las generales y en las autonómicas otros partidos han obtenido aquí un resultado de cierta entidad. Mientras que en las municipales, el pueblo entero después de ver la evolución que ha tenido la ciudad, ha decidido aprobar la gestión que hemos hecho. Ha sido una gestión desideologizada, transversal, donde las cuestiones políticas han quedado en un plano secundario.

–Pero, ¿no estaba muerto el bipartidismo y las mayorías absolutas?

–No, aquí no ha muerto. Es más, por mi experiencia puedo decir que el multipartidismo es lo más ineficiente para la política municipal que existe. La política municipal en la que se necesitan tomar cientos de pequeñas decisiones cada día necesita un gobierno estable, sólido, unitario, y por tanto, si es de un partido solo mejor. Eso no quiere decir que no tomes decisiones consensuadas, pero si tienes un gobierno sólido con una mayoría potente la ciudad avanza a mucha más velocidad. Es decir, el bipartidismo es ineficiente en la política municipal.

–Afronta su tercer mandato, ¿se plantea algún límite?

–Cuando estás al principio de mandato lo único que piensas es en acabarlo. Pero, además, acabarlo bien, entendiendo por bien cumplir el programa electoral íntegro. Lo he hecho en el 2011-15, y en 2015-19, aunque en realidad me sobró un año, ya que el programa lo terminé en el 18, y ahora lo que quiero es seguir siendo alcalde de Estepona y poder decirle a mis vecinos al final de los cuatro años que he cumplido.

–¿De qué se siente más orgulloso en estos ocho años de gestión?

–De haber devuelto a mis vecinos el orgullo y la autoestima por su ciudad. Y del hospital.

–Con un gobierno de su mismo color político en la Junta, ¿qué va a poder conseguir que no consiguiera antes?

–Estamos viendo ya el nuevo talante de la Junta. Es muy fácil verse con los representantes provinciales y está siendo muy fácil obtener información informes y autorizaciones.

"¿El tobogán? Yo me lo tomo con humor pero mi gestión es muy seria, y detrás hay gente muy trabajadora”

–¿Cómo ha gestionado las críticas por el tobogán?

–Yo me lo tomo con humor pero mi gestión es muy seria, muy rigurosa, y detrás hay gente muy trabajadora. Estoy seguro de que seré recordado como el alcalde que sacó a esta ciudad de un periodo turbio y que la ha llevado al momento en el que está, el alcalde que hizo el hospital de Estepona, el que transformó el casco histórico, el que dejó hecho un recinto ferial único en España, un orquidario, un estadio de atletismo, el corredor litoral, el que ha duplicado las zonas verdes y dejado los índices de empleo muy altos. Creo que seré recordado por todo esto.

–¿Para cuándo su reapertura?

–Bueno, ya veremos.

–¿Qué prioridades tiene para este mandato?

–Consolidar el modelo de ciudad. Esa es la prioridad general. Como proyectos concretos tenemos que terminar unas cuantas calles más del casco histórico, unos cuantos kilómetros del corredor litoral, tenemos un proyecto fantástico para unir el centro de la ciudad con el puerto y un centro comercial en el bulevar que estoy convencido de que con la ayuda de la Junta lo vamos a poder sacar. Hay mucho trabajo por delante pero todo está planificado y cuantificado para desarrollarlo en estos cuatro años.

–En su campaña se comprometió a revisar el Plan General. ¿Cuál es el modelo de ciudad?

–Dije que una de las acciones a ejecutar en el inicio de este mandato es la revisión del planeamiento. Apuesto por una continuidad en la gestión que hemos llevado a cabo, con el mismo modelo de ciudad que hemos desarrollado hasta ahora para seguir haciendo de Estepona una ciudad moderna, con equipamientos, servicios acordes a las necesidades de los ciudadanos y sostenible, para todos, y con calidad de vida. En varias ocasiones he hablado de mi modelo de crecimiento sostenible de las ciudades que se deben plantear crecer para qué y para quién.