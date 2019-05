El ambiente en la sede de Málaga Ahora presagiaba desde la primera parte de la noche los malos resultados que auguraban distintos miembros del partido a la llegada de vecinos y afiliados. "Las previsiones no son positivas. Hay que ser realistas", comentaba Rosa Galindo, cabeza de lista de la formación de izquierdas, entre los presentes. Sonaba I will survive, en bucle, como metáfora de una situación que los candidatos a la Alcaldía estaban viviendo. Incluso Ysabel Torralbo se adentraba con un tímido baile, intentando revitalizar la atmósfera que se había extendido por el local de la Colmena.

El escrutinio, que se adelantó respecto a las previsiones iniciales, constató la certeza de los 4.380 votos (1,84%) que dejaban a Galindo fuera del Ayuntamiento. Las primeras declaraciones ofrecidas por la líder, arropada por los compañeros de lista y afiliados, hablaban de "un municipalismo que no ha terminado de cuajar en Málaga". Pese a ello, añadía: "nadie va a quitarnos las ganas de seguir trabajando por Málaga".

Además, incidió en el trabajo realizado "a la hora de denunciar los problemas graves que ha tenido la ciudad" y resaltó su deseo de que los partidos de izquierdas que continúen en el Ayuntamiento tengan "la misma valentía que Málaga Ahora" para acometer ciertas iniciativas. "Algo de lo que dudamos", incidió.

Del mismo modo, Galindo se refirió al futuro equipo de gobierno con un mensaje claro: "Vamos a seguir en las calles haciendo contrapoder, y no van a tener fácil fagocitarnos". Unas declaraciones que vinieron acompañadas de gritos de "¡Rosa, Rosa!", que se fueron intercalando con otras consignas: "Si nos roban el futuro, les paramos la ciudad" y "lo llaman democracia y no lo es". Sin embargo, ese furor que arropó a Galindo durante las declaraciones ofrecidas se vio enturbiado por las lágrimas y los abrazos que materializaban el resultado obtenido.

Durante toda la noche, distintos miembros del partido hablaron de que esta ausencia representativa no iba a ser impedimento para "continuar trabajando por los barrios y por Málaga como había venido ocurriendo". Incluso una afiliada reconoció que prefería este resultado a "ir con coalición con un partido que arropa a tránsfugos". En los últimos porcentajes del escrutinio, The Cure y The Clash habían sustituido a Gloria Geynor. Los 80 se mantenían.