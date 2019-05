Rosa Galindo es la candidata de Málaga Ahora para las elecciones municipales de Málaga del próximo 26 de mayo, tras haber concurrido en los comicios de hace cuatro años como número cuatro de la formación se impuso en las primarias a la actual portavoz, Ysabel Torralbo, que la acompaña en segundo puesto de la lista.

–¿Cuáles son las grandes líneas del programa de Málaga Ahora?

–Hemos destacado 15 medidas, y dentro de ellas hay dos que consideramos como las medidas estrella. Una sería la renta municipal complementaria, que con ella queremos garantizar que todas las familias tengan el derecho a llegar a fin de mes. Esta garantizaría que puedan disponer de 625 euros, que sería el mínimo del Iprem, con un incremento adicional del 10% por cada miembro de la familia. Esto se conseguiría destinando menos del 1% de los presupuestos, alrededor de 7 millones, que es en lo que se está destinando en otras ayudas diversas. Por otro lado, un parque municipal de viviendas de alquiler social. Esto se constituiría con las viviendas desocupadas que hay unas 10.700, la gran mayoría en manos de entidades bancarias, y 150 en manos de la Sareb. Sería sentarnos con los bancos y exigirles que pongan viviendas a disposición de ese parque municipal, además con la condición de que si no lo hacen se le incrementaría el 50% del IBI.

–Esa renta, ¿a quién se le daría y cuántas personas son?

–En este momento hay 20.000 personas que no tienen vivienda en Málaga, por ejemplo, y un tercio de la población está en situación de pobreza. Con esos datos tendríamos el abanico de personas que podrían acceder a esa renta, que es complementaria, se le daría a aquellas familias que no lleguen a 625 euros de ingresos, hasta completar esa cantidad. Y podría ser compatible hasta con otras ayudas que se estuvieran cobrando a nivel autonómico.

–Otra propuesta es la creación de una empresa pública de energía renovable. ¿Cómo se haría?

–Evidentemente tendría que hacerse una inversión inicial, pero se recuperaría muy pronto. Lo que se gasta el Ayuntamiento nada más que en electricidad son 20 millones de euros. Esa inversión podría ser progresiva y además, para las familias que están en exclusión social y no tienen para pagar el suministro eléctrico, no tendríamos que contar con Endesa. En cuatro años se podría completar esa renovación.

–En Málaga Ahora hablan mucho de “un urbanismo cofrade”. ¿Qué quiere decir eso?

–Estamos hablando de que la Semana Santa se da una semana al año y, sin embargo, se acaba adaptando una ciudad, sobre todo la zona del Centro, para que se pueda realizar, desde talas de árboles que se dan para que no molesten la salida de los tronos, hasta plazas que acaban cementadas completamente para facilitar ese momento o cesiones de locales públicos por 50 años para las cofradías. No estamos en contra de la Semana Santa, lo que pasa es que hay que reequilibrar, no se puede adaptar una ciudad para una semana, sino más bien esa actividad se tiene que adaptar a la idiosincracia de la ciudad. La Semana Santa tiene que ser respetuosa con el entorno de la ciudad, si a mí me molesta ese árbol para sacar mi trono ya veré yo como lo saco. Y, evidentemente, como actividades, de algún modo, privadas que son, se tendrán financiar más de lo que se están financiando, el 71% de las subvenciones nominativas en cultura se las llevan las cofradías.

–¿Qué proponen en materia de impuestos?

–Apostamos por una fiscalidad progresiva, el que gane más que pague más y el que gane menos que pague menos. Reducir las bonificaciones a las rentas más altas y aumentarlas a las pymes y rentas más bajas. Con respecto a la plusvalía, eliminar el requisito de convivencia para los herederos directos y, por otro lado, bonificaciones a familiares que acrediten incapacidad económica o algún tipo de discapacidad.

–Dígame alguna medida buena que haya hecho De la Torre en estos cuatro años.

–Para nosotros algo que creo que ha hecho bien, también porque ha tenido mucha presión por parte de la oposición, es el proceso de la municipalización de Limasa.

–En 2015, Málaga Ahora se presentó al calor del 15M y de Podemos, ¿temen que sin esa vinculación sus resultados caigan?

–Estamos ante el mismo panorama de 2015. Málaga Ahora es una confluencia ciudadana, tal y como se presentó en 2015, con personas que venimos de distintos espacios, vecinos, plataformas, movimientos ciudadanos... y luego está una coalición de partidos que lidera Eduardo Zorrilla por tercera vez consecutiva.

–¿Qué falló para no ir juntos? Lo digo porque puede parecer incoherente que no quieran ir en esa coalición cuando ustedes también se presentan como un partido.

–A nivel legal somos un partido político, pero funcionamos como una plataforma ciudadana. Málaga Ahora es la única candidatura que ha votado la gente, esa era una condición, en la coalición de IU y Podemos ellos harían sus primarias, pero el orden de la candidatura se hizo en despachos cerrados. Y luego, limitación de mandatos sí o sí, ocho años y a tu casa. Reducción de sueldos sí o sí... Teníamos condiciones que eran muy diferentes a las que podían tener ellos. De incoherencia absolutamente nada.

–¿Apoyarían un gobierno de PSOE y Ciudadanos?

–Francamente yo te diría que no, que con Cs no íbamos a apoyar ningún gobierno, pero es algo que tiene que salir de la asamblea y con unas llaves verdes muy claras. El modelo de ciudad por el que trabajamos tiene muy poco que ver con el de Cs. En los proyectos que hacen a la ciudad importante están en las antípodas. Entonces no lo creo en ningún momento que apoyemos un gobierno con Ciudadanos.–¿Y ve posible arrebatar el Ayuntamiento a De la Torre con PSOE y Adelante Málaga?

–Tenemos esperanzas en que sí.

–¿Qué opina de Vox y de que vaya a entrar en el Ayuntamiento?

–Vox es un partido que lleva en su programa medidas que vulneran los derechos humanos.

–Ellos dicen que no se sentarían con ustedes porque no les consideran constitucionalistas...

–[Se ríe] Nosotros tampoco, jamás nos sentaríamos con ellos. Creo que va a ser el único punto en el que estemos de acuerdo.